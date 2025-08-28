National Geographic recomana un poble de Lleida que "sembla Suïssa": "té més flors que habitants"
Està considerada oficialment com una de les localitats més boniques d’Espanya
La prestigiosa publicació National Geographic ha dedicat recentment un article a Bagergue, l’enclavament situat a 1.419 metres sobre el nivell del mar, el poble més alt de la Val d’Aran i un dels deu a més altitud a Catalunya. Aquest petit nucli pirinenc, que amb prou feines compta amb un centenar de residents permanents, destaca per la seua extraordinària bellesa paisatgística i la seua perfecta conservació arquitectònica, elements que li han valgut importants distincions a nivell nacional.
Si bé durant els mesos hivernals el paisatge es torna monocromàtic sota la capa de neu, en estiu i tardor Bagergue desplega una sorprenent paleta de colors. Els sostres de pissarra negra i murs de pedra fosca contrasten vívidament amb els acolorits balcons de fusta i els abundants testos que adornen portes i carrerons. Aquesta cuidada ornamentació floral, on predominen geranis, petúnies, calíopes i surfines, li ha valgut la màxima distinció atorgada per l’associació Viles Florides entre els municipis catalans, donant sentit a la dita local que a Bagergue hi ha més flors que habitants. En aquest sentit, National Geographic destaca que "sembla Suïssa".
Un patrimoni arquitectònic i històric excepcional
La privilegiada ubicació de Bagergue, en un estratègic encreuament transpirinenc, ha permès que aquest enclavament conservi intacta la seua essència medieval al llarg dels segles. Aquesta preservació li va valer el 2019 convertir-se en el primer poble de Catalunya en ingressar en la prestigiosa associació "Els Pobles més Bonics d’Espanya", un reconeixement al seu extraordinari valor patrimonial i paisatgístic.
El cor històric de la localitat batega a cada racó del seu nucli antic. L’església romànica de Sant Feliu, construïda al segle XIII i posteriorment ampliada, s’erigeix com a testimoni silenciós de més de vuit segles d’història aranesa. A escassos metres, el Museo Eth Corrau representa un altre dels grans atractius culturals, allotjant una impressionant col·lecció de més de 2.500 objectes relacionats amb les activitats tradicionals que durant generacions van sustentar l’economia de la vall.
Joies arquitectòniques i entorn natural privilegiat
A l’entramat urbà destaquen també la Casa Menginat i la Casa és de Pansart, exemples perfectes de l’arquitectura tradicional aranesa. Els balcons florits que adornen moltes de les façanes afegeixen un toc cromàtic que contrasta amb la sobrietat de la pedra, especialment durant els mesos estivals.
Per als amants del senderisme, Bagergue constitueix un punt de partida ideal per a nombroses rutes. El sender de gran recorregut GR 211 que circumval·la tota la Val d’Aran travessa la localitat, permetent connexions amb pobles propers com Unha, Salardú i Gessa. Més exigent resulta la ruta del Còth de Varradòs, que parteix des del propi nucli urbà endinsant-se en espectaculars paisatges d’alta muntanya.
Un dels secrets més ben guardats del poble és la seua "platja" natural, un conjunt de basses formades pel riu on els veïns troben refrigeri durant els dies més calorosos. Aquest espai, ubicat a prop del sender que uneix Unha amb Bagergue, seguint la pista cap a la Vall de Barradós, constitueix un refrescant oasi en ple entorn muntanyós.