Una turista al pont tibetà d’Andorra: "no tinc paraules per definir la sensació que se sent en creuar aquesta meravella"
És un dels més llargs del món i amb la seua altura de 158 "no és apte per a persones amb vertigen"
El pont tibetà de Canillo a Andorra s’ha consolidat com un dels atractius turístics més impressionants del Pirineu. Situat a 1.875 metres d’altitud, aquesta singular passarel·la per als vianants de 603 metres de longitud i fins 158 metres d’altura sobre la Vall del Riu ofereix una experiència que, segons els visitants, resulta indescriptible per la seua espectacularitat.
"No tinc paraules per definir la sensació que se sent en creuar aquesta meravella", comenta Montserrat en una de les ressenyes publicades a Google, qui a més adverteix que no és recomanable per a persones amb vertigen. Aquesta opinió coincideix amb la d’altres turistes que han visitat la infraestructura, convertida en el segon pont tibetà més llarg del món.
José, un altre visitant entusiasmat, ho descriu com a "una passada! Increïble i tot el que l'envolta és preciós". Per la seua part, Patricia recomana: "Excel·lent per desconnectar, suggereixo fer-ho a primera hora, per ser estiu el sol és fort després de les 11, no portar gorres ni barrets, se'ls emporta el vent".
Accés i característiques del pont
Per accedir a aquesta impressionant passarel·la suspesa sobre la Vall del Riu és imprescindible utilitzar el servei d’autobús amb sortida i arribada des del poble de Canillo. Miguel Ángel, un altre visitant, assenyala que "cal accedir amb autobús però els últims 900 metres són caminant per un camí que no és per a tothom atesa la seua inclinació".
El pont, de tot just un metre d’ample, es caracteritza per la seua robustesa i estabilitat segons Tania, que destaca: "Les vistes precioses i molt ben construït. No es mou pràcticament res. Molt robust". Aquesta infraestructura pretén posicionar-se com a pol d’atracció turística durant els mesos fora de la temporada d’esquí.
Els interessats en visitar aquest espectacular pont han de reservar la seua entrada a través del web www.ponttibetacanillo.com o a l’Oficina de Turisme de la parròquia. La reserva anticipada és especialment recomanable durant la temporada alta turística per assegurar la disponibilitat.