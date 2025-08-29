Desmuntant falsedats sobre Franco: una proposta educativa combat les ‘fake’ que arriben als adolescents i joves
En la iniciativa participen docents del Camp d’Aprenentatge de la Noguera
“Amb Franco es vivia millor” és una frase que s’ha repetit al llarg de les últimes cinc dècades. Un fals mite que es perpetua entre els adolescents amb l’auge dels continguts d’extrema dreta que es difonen a través de les xarxes socials. Per combatre aquestes mentides, un grup de docents ha creat una proposta educativa que estarà a disposició dels centres catalans a partir del setembre sota el títol 50 raons per les quals no es vivia millor amb Franco. Es tracta d’un material didàctic que han elaborat docents dels Camps d’Aprenentatge, entre aquests el de la Noguera, a Sant Llorenç de Montgai. Un dels professors, Antoni Bardavio, explica a SEGRE que la idea sorgeix del grup dedicat a la Guerra Civil i l’exili, amb activitats dirigides a alumnes de quart d’ESO i Batxillerat.
Coincidint aquest any amb el cinquantè aniversari de la mort del dictador, s’ha posat en marxa aquest material didàctic. Consisteix en mig centenar de fitxes, disponibles a partir del setembre a internet, perquè els professors puguin treballar aquests falsos mites del franquisme a les aules. “Els adolescents tenen com a única font d’informació les xarxes socials i en aquestes s’està blanquejant el que va suposar la dictadura i es generen missatges d’extrema dreta i d’enaltiment del franquisme”, assenyala Bardavio. I alerta que “estan fortament contaminats amb aquesta mirada reaccionària de la història”.
Per combatre aquesta realitat, les 50 fitxes desmunten els tòpics del franquisme com que “Franco va donar estabilitat i prosperitat a Espanya”, que “les dones van gaudir de la mateixa llibertat que els homes” o que “Franco va inventar les vacances pagades”. Les targetes aporten informació històrica que contradiu aquesta versió i inclouen també fotografies i imatges, així com escrits periodístics.
Els continguts es divideixen en cinc temes: drets socials, drets culturals, drets econòmics, prosperitat econòmica i drets de les dones. A aquesta informació, afegiran bibliografia i enllaços web perquè els professors puguin aprofundir més a classe. Segons Bardavio, es podran consultar a partir del 15 de setembre a la seua pàgina web i la idea és anar publicant-les fins a coincidir amb l’aniversari de la mort del dictador, el proper 20 de novembre.
“No només és important aportar informació contrastada, sinó també crear aquest pensament crític entre els alumnes perquè aprenguin a qüestionar els missatges que reben a través de les xarxes”, apunta Bardavio, a la qual cosa afegeix que “si només els dius que és mentida, no aconsegueixes res. És necessari donar-los eines perquè ells mateixos obtinguin les seues pròpies conclusions”.
L’objectiu és arribar a tots els centres de Catalunya. D’altra banda, Bardavio considera que aquests temes s’haurien de tractar abans a les aules, ja des de Primària. “Pot ser que alguns deixin els estudis abans d’arribar a quart d’ESO i creiem que és important que treballin la història i la memòria a classe”, destaca.