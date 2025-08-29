LLEURE
The Tyets, a la festa major de les Borges
El grup The Tyets serà cap de cartell a la festa major de les Borges Blanques, que se celebrarà del 5 al 9 de setembre. La capital de les Garrigues ha previst un programa ple de concerts de bandes com 31 Fam o Les que Faltaband, entre d’altres, a part de diferents propostes per a tots els públics.
Aquest any, la zona de penyes comptarà amb un dia extra de festa, el dimecres 10 de setembre, aprofitant la vigília de la Diada. Amb l’objectiu de controlar l’aforament dels concerts, tots els assistents –estiguin empadronats o no– hauran d’adquirir les entrades a www.compres.lesborgesblanques.cat per a les cites gratuïtes i de pagament.
Així mateix, les persones no empadronades hauran d’abonar un preu de 8 € per accedir a la zona de penyes les nits de divendres, dissabte i dimecres.