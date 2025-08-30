TRADICIONS
Les bèsties de l’Aquelarre omplen Cervera de foc
Cervera va donar ahir el tret de sortida al cap de setmana més infernal amb la Trobada de Bèsties de l’Aquelarre, que va reunir sis figures de foc: el Drac de la Geltrú, la Godra de Caldes de Montbui, la Víbria Llacunalba de Canyelles, el Drac Miserach de Sant Pau d’Ordal i els amfitrions, Lo Carranco Bilandó i la Tarasca. Van ser molts, sobretot famílies, els que els van visitar a la plaça Universitat a la tarda per fotografiar-se amb ells i veure’ls de prop.
Ja a la nit va tenir lloc la cercavila de foc fins a la plaça Major on Band Tokades va oferir el seu 20 espectacle dins de l’Aquelarre, un homenatge a aquest llarg recorregut de muntatges a ritme de percussió a càrrec de dones. Així mateix, ahir va obrir portes la Fira del Gran Boc als patis de la Universitat, una de les fires esotèriques més importants del sud d’Europa amb esoterisme, tarot i quiromància així com parades amb productes artesans i de proximitat i una àmplia zona gastronòmica. Es pot visitar fins diumenge a la nit.