FESTES
Pilarín Bayés, amb una plaça a Ponent: El Palau d’Anglesola dedica a la il·lustradora un espai entre els dos centres educatius per inspirar els estudiants
Alcarràs acull diversos concerts i la Seu arranca amb la seua programació
El Palau d’Anglesola va inaugurar ahir una nova plaça dedicada a la il·lustradora catalana Pilarín Bayés, coincidint amb la festa major. El nou espai s’ubica entre els dos centres educatius: la guarderia El Palauet i l’escola Arnau Berenguer. L’alcalde, Francesc Balcells, va destacar que la decisió de donar el nom de Bayés a la plaça respon al desig de retre homenatge a una figura “vitalista i apassionada”, autora de més de mil llibres que han contribuït a difondre la cultura i la història del país. “Necessitem referents vitalistes per esperançar-nos. Tenir aquí, entre aquests dos espais, una plaça amb el seu nom ens ha d’estimular a ser un poble educador de primera”, va afirmar el primer edil. Encara que estava convidada a l’acte, Bayés finalment no va poder assistir-hi. Balcells va subratllar que la iniciativa forma part d’un projecte municipal per incorporar més noms de dones al nomenclàtor ja que, com a la majoria de poblacions, entre els noms de carrers i places predominen les figures masculines. “Avancem a poc a poc, però és important reconèixer dones que han fet i fan història”, va assenyalar Balcells.
La plaça Pilarín Bayés forma part d’un projecte educatiu més ampli que busca repensar els patis i els espais públics com a entorns d’aprenentatge, convivència i creativitat. “Volem que no només serveixin per jugar, sinó també per créixer, interactuar i no deixar ningú de costat”, va explicar Balcells. La jornada va servir per retre homenatge a tres educadores amb més de 25 anys de trajectòria que s’han jubilat. Així mateix, van prendre possessió del càrrec els nous hereus i pubilles.
Paral·lelament, Alcarràs va continuar ahir la festa major amb un homenatge a la gent gran a càrrec de La Principal de la Bisbal i, com a plat principal, a mitjanit estava previst el concert de La Fúmiga.
Arranca la festa major de la Seu amb els actes infantils
Un total de 175 nens i nenes dels casals de la Seu d’Urgell i de la comarca van donar ahir el tret de sortida a la festa major de la capital amb la lectura del pregó infantil. Abans, van participar en una cercavila que va arribar a la plaça Catalunya. Així mateix, estava previst que els concerts comencessin ahir a la nit. Els protagonistes d’avui seran els gegants i l’actor i imitador Pep Plaza, que llegirà el pregó oficial.