LLEURE
Que continuïn les festes!: Diversos municipis lleidatans programen activitats tradicionals, gastronòmiques i musicals
Ordeig visita la Paella Popular d’Aitona i Pep Plaza llegeix el pregó a la Seu
Diferents municipis de les comarques lleidatanes acomiaden aquest cap de setmana el mes d’agost immersos en les festes majors. En el cas d’Aitona, amb motiu de Sant Antolí, van rebre ahir al migdia el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. La 37a edició de la Paella Popular va reunir 1.200 assistents al pavelló poliesportiu. Així mateix, durant la jornada d’ahir estava previst el concert de l’orquestra Atalaya, una gran gimcana popular, una xaranga i més música amb el Grup La Selva i el DJ Manel López. La jornada festiva d’avui arrancarà amb una cursa d’escalèxtric al poliesportiu a les 10.30, i una visita gratuïta pel nucli antic del municipi a les 11.30.
Per la seua part, Alcarràs va celebrar la Festa de les Cassoles ahir, al pavelló polivalent, una cita que va reunir una multitud de comensals i que va amenitzar la xaranga La Follia. El dinar va tenir com a activitat central –a part de la degustació culinària– la 17a edició del concurs Lo Cullerot. Quant a avui, l’últim dia de les festes, està prevista la missa major a les 12.00, a l’església Nostra Senyora de l’Assumpció.
Al Pla d’Urgell, Miralcamp havia de rebre ahir el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com a pregoner de les festes. Tanmateix, va excusar la seua presència a causa de la defunció de la seua mare. La lectura del text finalment va anar a càrrec de Josep Maria Solé, historiador originari de Miralcamp. Ja entrada la tarda, estava previst que el Quintet Orgue de Gats protagonitzés una sessió de ball al pavelló.
En el cas del Palau d’Anglesola, divendres va ser el torn d’un taller de cultura popular per als més petits, en el qual van aprendre a confeccionar el seu capgròs.
Finalment, la Seu d’Urgell va rebre l’actor i humorista Pep Plaza, que va inaugurar oficialment la festa major de la capital de l’Alt Urgell amb la lectura del pregó. Plaza va imitar polítics, cantants i altres personatges públics durant el seu discurs i va fer que els assistents fossin els protagonistes del seu espectacle. El duo Figa Flawas havia de posar el colofó a la jornada amb un concert a la carpa Espai Casetes.