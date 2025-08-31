Els experts alerten dels riscos cognitius del consum intensiu de plataformes
La “memòria de peix” i l’“efecte túnel” afecten la capacitat de recordar, l’atenció i el pensament crític dels espectadors
Especialistes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) adverteixen que l’ús intensiu de plataformes de ‘streaming’ pot tenir conseqüències en la memòria, l’atenció i la capacitat crítica dels espectadors. Segons la professora Elena Neira, experta en comunicació audiovisual, i el neuropsicòleg clínic Juan Luis García Fernández, aquest consum es tradueix en dos fenòmens concrets: la denominada “memòria de peix” i l’“efecte túnel”, amb implicacions tant cognitives com culturals.
La “memòria de peix” fa referència a la incapacitat de recordar trames o detalls d’una sèrie després d’haver-la vist en mode marató. Neira explica que aquest hàbit debilita els processos de codificació i connexió de la memòria, ja que elimina l’espai de reflexió i comentari que reforça l’aprenentatge a llarg termini. En la mateixa línia, García Fernández subratlla que la saturació d’informació sense temps per assimilar-la provoca un record fugaç i poc consolidat, similar a “menjar de pressa sense assaborir”.
L’“efecte túnel”, per la seva banda, té a veure amb el paper dels algoritmes, que afavoreixen la repetició de continguts similars i limiten l’exploració de noves opcions. Això, segons el neuropsicòleg, reforça patrons previs i redueix la plasticitat cerebral, tot minvant la capacitat de pensament crític. Els experts coincideixen que la millor manera de contrarestar aquests efectes és recuperar el control: espaiar el visionat, escollir de manera conscient i diversificar el consum. Segons conclouen, veure menys, però millor, pot ser una forma de gaudir més i protegir la salut cognitiva.