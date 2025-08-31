TRADICIONS
Els nens, protagonistes de l’Aquelarret
Desfilada amb uns tres-cents participants pel centre de Cervera simulant l’Aquelarre dels adults. Petits dimonis, monstres i colles infantils gaudeixen de la cultura popular
Els més petits van ser ahir a la tarda els principals protagonistes de l’Aquelarre a Cervera. L’Aquelarret, la versió infantil de la festa, va convocar milers de persones al centre de la ciutat, entre les quals hi havia uns 300 nens i nenes disfressats de monstres i dimonis o formant part d’algun dels grups infantils de cultura popular local. Més d’un centenar han participat durant tota la setmana en algun dels tallers previs.
La multitudinària desfilada va sortir de la plaça Universitat i va acabar a la plaça Magdalena de Montclar, on van tenir lloc els lluïments i l’arribada del Cabronet. A més dels participants en els tallers, en l’Aquelarret van desfilar també la colla infantil del Ball de Diables de Cervera Carranquers, la Tarasca, els geganters i grallers amb els gegantons Fantasmes, el grup jove de percussió Bombollers i Alea Teatre. Com a colles de foc convidades, hi havia els Diablons del Vendrell i el Cabrot Petit del Vendrell.
Una vegada van arribar a la plaça Magdalena de Montclar, van ser rebuts per l’Astarot Júnior i les diables Súcube i Lilith per fer el tradicional ritual d’aparició del Cabronet, que per sorpresa de tothom va arribar abans del que estava previst i va haver d’esperar assegut, tot plegat a càrrec un any més de l’escola de teatre La Caserna. Llavors, els diferents grups van oferir els seus lluïments i l’Aquelarret va culminar, com és tradició, amb la Gran Bavejada del Cabronet, una escumada per remullar els participants, i el Foquelaret.
A la nit estava previst que Cervera s’omplís de foc i música amb el que tot apunta que serà un Aquelarre de rècord, que havia de culminar de matinada amb l’Escorreguda del Mascle Cabró.