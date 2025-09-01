Alfarràs acull la quarta Trobada de Motards
Alfarràs va ser escenari ahir de la quarta edició de la Trobada de Motards, organitzada per Motards Alfarràs i Mototrobades Lleida, que va atreure un bon nombre d’amants i aficionats del motor, i els seus vehicles. L’encontre va tenir lloc als voltants del poliesportiu municipal i estava obert a tota mena de motos. Així mateix, el programa comptava amb un esmorzar amb la música en directe de la banda Código, una ruta amenitzada per Country Ponent –que va protagonitzar una exhibició de ball estil country–, sortejos i un dinar a base de llonganissa i cansalada viada a la brasa. Paral·lelament, l’espai va acollir durant el dia una exposició de vehicles antics que va retre homenatge a la història del motociclisme.