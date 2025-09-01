SEGRE

Alfarràs acull la quarta Trobada de Motards

Es va habilitar un espai per a una exposició de vehicles antics, que va atreure molts interessats en les dos rodes. - GERARD HOYAS

Es va habilitar un espai per a una exposició de vehicles antics, que va atreure molts interessats en les dos rodes. - GERARD HOYAS

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Alfarràs va ser escenari ahir de la quarta edició de la Trobada de Motards, organitzada per Motards Alfarràs i Mototrobades Lleida, que va atreure un bon nombre d’amants i aficionats del motor, i els seus vehicles. L’encontre va tenir lloc als voltants del poliesportiu municipal i estava obert a tota mena de motos. Així mateix, el programa comptava amb un esmorzar amb la música en directe de la banda Código, una ruta amenitzada per Country Ponent –que va protagonitzar una exhibició de ball estil country–, sortejos i un dinar a base de llonganissa i cansalada viada a la brasa. Paral·lelament, l’espai va acollir durant el dia una exposició de vehicles antics que va retre homenatge a la història del motociclisme.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking