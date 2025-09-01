TRADICIONS
La dansa, protagonista de les festes
Ball cerdà a la Seu d’Urgell amb 250 persones i, per primera vegada, amb parelles del mateix sexe. Sardanes a Alcarràs, Miralcamp i el Palau d’Anglesola i diversió amb escuma a Aitona
Unes 250 persones van participar ahir en el ball cerdà, una de les tradicions més emblemàtiques de la festa major de la Seu d’Urgell, que aquest any presentava una novetat: les parelles formades per persones del mateix sexe també podien ballar.
En concret, del total de 124 parelles que van ballar a la plaça Patalín –21 en el grup dels més petits; 28 en el grup joves; i 64, en els adults–, tres estaven formades per dones.
“El ball cerdà representa la cultura popular del municipi i forma part de la nostra identitat”, va assegurar Christina Moreno, regidora de festes de la Seu. “Es requereix una organització mil·limètrica i, aquest any, s’ha aconseguit gràcies als assajos”, va explicar Moreno. La jornada havia de continuar amb un ball de tarda amenitzat per Selvatana, així com espectacles musicals i d’arts escèniques.
Per la seua banda, Alcarràs va acollir una ballada de sardanes al pavelló polivalent que es va encarregar d’amenitzar la Cobla Jovenívola Agramunt. Així mateix, a la tarda estava prevista una exhibició dels Castellers de Lleida i l’espectacle de clown La Gran Sonata amb Le Puant. El municipi havia de posar el colofó a les festes amb pirotècnia des del parc del Saladar.
La dansa tradicional també va arribar fins al Palau d’Anglesola, on la Cobla Costa Brava va posar música a una ballada de sardanes a l’avinguda Sant Roc. Com a acte destacat, va tenir lloc la 42a edició de la Matinal cicloturista, un recorregut familiar per la comarca. Al seu torn, l’alcalde del Palau, Francesc Balcells, va valorar l’èxit de la festa major: “Ha anat fantàsticament bé i totes les activitats han rebut una enorme afluència de públic”.
En el cas de Miralcamp, també estava prevista una exhibició de sardanes al pavelló i La llàntia meravellosa, un espectacle de la companyia lleidatana Festuc Teatre.
Finalment, l’escuma i la diversió van inundar Aitona ahir a la tarda en forma de festa i una xaranga.