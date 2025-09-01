SEGRE

CELEBRACIONS

L’Aquelarre és una festa amb segell local i ‘made in Cervera’

En l’espectacle participen 120 persones

El concert de Buhos va omplir la plaça Magdalena de Montclar. - LAIA PEDRÓS

REDACCIÓ

Una de les peculiaritats de l’Aquelarre és que és una festa made in Cervera. Tota la ciutat es bolca en l’organització, fet que fa possible que es pugui portar a terme amb un pressupost d’uns 240.000 euros. En l’espectacle central van sortir a escena unes 120 persones de la ciutat i el seu entorn. En aquest sentit, al capdavant de la direcció artística van repetir per segon any Pol Bosch i Gemma Oriol; a la producció hi havia Albert Parra, vinculat a l’Aquelarre des de fa molts anys; a la direcció musical, Aurora Matías; al vestuari, Gemma Oriol; a la música i com a actors, Alea Teatre; a la producció musical, Aurora Matías i OA2 Produccions; a les estructures, Dídac Prat, i a maquillatge es va estrenar Aina Gutiérrez de Verdú. Com a entitats participants hi havia el Ball de Diables de Cervera Carranquers, Band Tokades, Bombollers de Cervera, Geganters de Cervera, Grepp Teatre i Alea Teatre. L’alcalde va afirmar que “l’objectiu és continuar innovant i transformar l’Aquelarre en un festival preservant-ne sempre l’essència”.

