TRÀNSIT
Baixa la sinistralitat a les carreteres
De deu víctimes mortals al juliol a una a l’agost després de la posada en marxa de mesures amb més vigilància i controls. Des de començament d’any, 21 persones han mort en accidents a Lleida
Si al mes de juliol deu persones van perdre la vida en sinistres de trànsit a les comarques lleidatanes, a l’agost aquesta xifra s’ha reduït considerablement i hi va haver una víctima mortal. Una reducció de la sinistralitat que es registra després que el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d’Esquadra posessin en marxa diverses mesures com la col·locació de tres radars remolc, dos a l’A-2 a Cervera i Vilagrassa i un a la C-12 a Balaguer, i un increment d’un 30% dels controls d’excés de velocitat i de vigilància. Respecte als radars remolc, en funcionament a l’agost, disposen de sistemes contra actes vandàlics, funcionen amb bateries i enllacen telemàticament amb Trànsit.
Malgrat tot, des de començament d’any un total de vint-i-una persones han mort en accidents de trànsit a la demarcació, dos més que en el mateix període de l’any passat. Pel que fa al mes d’agost, aquest any s’ha registrat un accident mortal, el passat 13 d’agost a Sanaüja, en el qual va morir un veí de Taradell de 69 anys després d’una sortida de via a la C-1412a. Distraccions, somnolència o anar sense el cinturó van ser la causa de la majoria d’accidents mortals de trànsit que hi va haver durant el juliol a Lleida, en un mes negre amb deu víctimes, vuit al pla i dos al Pirineu, la mateixa xifra que en tot el primer semestre de l’any. La pràctica totalitat de víctimes eren de Lleida, i feien desplaçaments curts o anaven a treballar. Així mateix, des de començament d’any s’ha imputat quatre conductors per accidents mortals a les comarques lleidatanes.
Balanç a Catalunya
En el conjunt de Catalunya, Trànsit va informar ahir que fins al 31 d’agost d’aquest any 97 persones (77 homes i 20 dones) han mort en 90 accidents mortals a la xarxa viària interurbana, tres més que en el mateix període de l’any passat. Si es compara amb el 2019, amb 121 persones mortes en 114 sinistres, la reducció és de prop del 20%. Tanmateix, la xifra de morts respecte al 2024 s’ha incrementat en un 3,2%. Així mateix, es van registrar 570 ferits greus en accidents a les carreteres lleidatanes. El mes d’agost hi va haver deu víctimes mortals a Catalunya, dos menys que en el mateix període de l’any passat.
Vulnerables com motoristes i vianants, el 40% de les víctimes
Les víctimes de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen més del 40% dels morts a Catalunya. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes mortals (30), quatre menys que l’any passat, i suposen el 30,9% del total de víctimes. Pel que fa als vianants, van morir set i quatre ciclistes. A les comarques lleidatanes, aquest any han mort tres vianants atropellats i dos motoristes. En referència a l’edat, quatre de les víctimes tenien menys de 25 anys i un total d’onze no arribaven als 40 anys. Segons el Servei Català de Trànsit, a Catalunya, 46 dels sinistres van ser en dies feiners i uns altres 51, en caps de setmana, festius o vigília de festa o operació especial. Divendres és el dia que acumula més víctimes, amb 20 morts.
Per carretera, la C-12 ha registrat des de començament d’any quatre accidents mortals a Ponent, seguida de l’A-2, amb dos accidents, un dels quals amb dos morts.