Hidratació més enllà de l’aigua: les alternatives més saludables
Descobreix les begudes beneficioses per als teus ronyons que complementen l’aigua
Els ronyons són òrgans fonamentals per al funcionament del cos humà, encarregats de filtrar toxines, regular minerals i mantenir la pressió arterial. Encara que l’aigua continua sent la millor opció per mantenir una hidratació adequada, existeixen alternatives saludables que també poden beneficiar la salut renal si es consumin amb moderació. Els experts en nefrologia destaquen que la ingesta insuficient de líquids o el consum habitual de begudes inadequades pot sobrecarregar aquests òrgans vitals i augmentar el risc d’infeccions, càlculs renals i fins i tot malalties renals cròniques.
Segons l’últim informe de la Societat Espanyola de Nefrologia publicat el febrer de 2025, aproximadament un 10% de la població espanyola pateix algun tipus de malaltia renal, xifra que podria reduir-se significativament amb hàbits adequats d’hidratació. Aquesta realitat ha impulsat els especialistes a investigar i recomanar altres begudes que, sense substituir a l’aigua, puguin complementar la hidratació diària mentre aporten beneficis addicionals.
Aigua amb llimó: protecció natural contra els càlculs renals
L’aigua amb llimó s’ha convertit en una de les alternatives més recomanades pels nefròlegs. La raó principal és el seu contingut en àcid cítric, un compost que pot prevenir la formació de càlculs renals en impedir que el calci es una amb altres minerals a l’orina. Un estudi realitzat per la Universitat de Barcelona el 2024 va demostrar que els pacients que consumien regularment aigua amb llimó van experimentar una reducció del 30% en la formació de nous càlculs renals durant un període de seguiment de dos anys.
Els experts suggereixen consumir aquesta beguda preferentment al matí, encara que pot prendre’s a qualsevol hora del dia per augmentar la ingesta de líquids.
Tes d’herbes i te verd: antioxidants i diürètics naturals
Els tes d’herbes com la camamilla, menta, gingebre o hibisc representen una altra excel·lent alternativa per a la hidratació renal. Aquestes infusions no només proporcionen líquid a l’organisme, sinó que contenen propietats antioxidants i diürètiques suaus que ajuden els ronyons a eliminar toxines de manera més eficient. El te verd, per la seua part, destaca pel seu alt contingut en epigalocatequina galato (EGCG), un potent antioxidant.
Els estudis recents suggereixen que el consum regular de te verd podria reduir fins en un 15% el risc de desenvolupar malaltia renal crònica, especialment en persones amb diabetis. Tanmateix, els especialistes adverteixen que aquestes begudes han de consumir-se amb moderació, especialment per persones amb problemes renals preexistents, ja que algunes herbes poden interactuar amb medicaments o afectar determinades condicions mèdiques.
Llets vegetals: alternatives baixes en minerals
Per als qui eviten els lactis o busquen opcions amb menor càrrega mineral, les llets vegetals sense sucres afegits com les d’ametlla, civada o coco ofereixen una alternativa hidratant beneficiosa per als ronyons. Aquests productes solen contenir menys potassi i fòsfor que la llet de vaca, la qual cosa les converteix en opcions més adequades per a la cura renal, especialment per a persones amb funció renal compromesa.
Les llets vegetals no només hidraten, sinó que moltes estan enriquides amb calci i vitamina D, nutrients importants per a la salut òssia que sovint es veuen afectats en pacients amb problemes renals. No obstant, els experts recomanen revisar acuradament les etiquetes per evitar productes amb additius innecessaris, sucres afegits o alts nivells de sodi, que podrien contrarestar els beneficis per a la salut renal.
Batuts baixos en sucre: nutrició i hidratació combinades
Els batuts elaborats amb fruites i verdures baixes en potassi i sucres representen una manera creativa d’augmentar la ingesta de líquids mentre s’aporten nutrients essencials. Les fruites com nabius, pinya, maduixes, pomes i pastanagues són ideals per a aquestes preparacions, ja que contenen nivells moderats de minerals que no sobrecarreguen els ronyons.
Un batut ben formulat pot proporcionar hidratació, vitamines, minerals i fibra, tot en un sol vas. La clau està en evitar ingredients com el plàtan, que és alt en potassi, els iogurts ensucrats o els edulcorants artificials que poden resultar perjudicials per a la funció renal a llarg termini. Els experts recomanen limitar aquests batuts a una vegada al dia i preferiblement consumir-los com a complement a una dieta equilibrada, no com a substitut de menjars complets.
Quant líquid necessitem realment?
Encara que tradicionalment s’ha recomanat consumir vuit vasos d’aigua al dia (aproximadament 2 litres), les necessitats individuals poden variar segons factors com el pes corporal, el nivell d’activitat física, la temperatura ambiental i l’estat de salut general de cada persona. Els experts coincideixen que una manera pràctica d’avaluar la hidratació adequada és observar el color de l’orina, que idealment hauria de ser groc pàl·lid.
No existeix una fórmula única per a tothom. Una persona activa en un clima càlid pot necessitar fins 3 litres diaris, mentre que algú amb vida sedentària en un entorn fresc podria mantenir-se ben hidratat amb 1,5 litres. En qualsevol cas, els especialistes emfatitzen que almenys el 60% d’aquesta ingesta hauria de provenir de l’aigua pura, complementant la resta amb les alternatives saludables esmentades anteriorment.