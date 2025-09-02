L’IA marcarà la tornada a l’escola 2025/2026: més del 75% de professors preveu utilitzar-la en el nou curs, segons una enquesta
Tres de cada quatre docents utilitzaran IA per crear continguts, personalitzar l’aprenentatge i motivar l’alumnat, en un curs marcat per la digitalització i la prohibició del mòbil
La Intel·ligència Artificial es consolida com a eina educativa fonamental per al nou curs escolar 2025-2026, que en comença dilluns vinent 9 de setembre en la majoria de comunitats autònomes. Segons revela una enquesta realitzada per Kahoot! durant l’agost de 2025 a més de 1.100 docents espanyols, tres de cada quatre professors implementaran tecnologies basades en IA a les seues aules, transformant significativament els mètodes d’ensenyament tradicionals.
Els resultats de l’estudi mostren que els docents utilitzaran l’IA principalment per a la preparació de contingut educatiu (37%), l’aprenentatge virtual (18%) i la gamificació dels plans d’estudi (17%). Entre els beneficis més valorats destaquen l’augment de l’interès i motivació de l’alumnat (30%), la millora en l’adquisició de coneixements (15%) i la possibilitat de connectar millor amb els estudiants (14%).
D’altra banda, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) mantenen la seua rellevància, amb un 79% dels professors que les fan servir o preveuen utilitzar-les amb finalitats educatives. Les presentacions a classe (21%), l’ús de l’aula virtual (19%) i les plataformes de gamificació (14%) lideren les preferències dels educadors espanyols quant a recursos tecnològics.
La prohibició de mòbils millora l’atenció a classe
Encara que el professorat aposta decididament per la digitalització, també es mostra favorable a limitar l’ús de dispositius mòbils personals en l’entorn educatiu. L’enquesta de Kahoot! assenyala que el 59% dels docents considera que la prohibició de telèfons mòbils ha contribuït positivament a incrementar l’interès de l’alumnat durant les classes.
Per la seua part, la plataforma Canva ha identificat cinc tendències clau que marcaran el curs acadèmic 2025-2026: l’alfabetització visual i digital com a competències fonamentals; l’aprenentatge interactiu i gamificat; la personalització de l’aprenentatge mitjançant IA; la centralització de recursos per optimitzar l’ensenyament; i l’ús de dades visuals per avaluar el progrés de l’alumnat.
Els experts de Canva destaquen que la Intel·ligència Artificial "s’està consolidant com una aliada estratègica del professorat, actuant com un assistent intel·ligent que facilita la creació de continguts, suggereix idees creatives i agilitza la planificació de les classes". No obstant, subratllen que aquesta tecnologia opera "sempre sota el control del docent, que continua sent el motor del procés pedagògic."
En aquesta línia, el professor Alfons Nàcher puntualitza que l’IA "no substitueix" el judici dels educadors, "l’amplifica", per la qual cosa recomana "practicar i explorar, però no delegar el nostre rol pedagògic". El principal avantatge d’aquestes eines rau en la seua capacitat per assumir tasques repetitives o que requereixen molt temps, permetent als docents centrar-se a ensenyar, inspirar i connectar amb el seu alumnat.
Per què l’IA s’ha convertit en assignatura obligatòria
Juan Luis Moreno, soci i director general de The Valley, afirma que "la ràpida evolució tecnològica ha convertit el setembre en un punt crític per reprendre l’activitat professional amb seguretat, motivació i claredat de propòsit, especialment en plena revolució de la Intel·ligència Artificial."
"L’IA està ja integrada a totes les formacions i pràcticament a totes les feines, consolidant-se com la transformació digital de la qual es parlava fa uns anys. Per això, comptar amb formació especialitzada i contínua es converteix en clau tant per reforçar habilitats essencials com per aplicar l’IA en anticipar tendències del mercat i automatitzar tasques estratègiques, permetent als professionals afrontar els desafiaments del retorn laboral amb perspectiva estratègica i confiança", afegeix Moreno.
Els especialistes d’aquesta institució educativa han identificat sis raons fonamentals per les quals la Intel·ligència Artificial s’ha convertit en una "assignatura obligatòria" per a aquest curs 2025-2026:
En primer lloc, l’IA "ja és transversal a tots els sectors" i ha deixat de ser opcional per convertir-se en l’eix de la competitivitat organitzacional. La seua comprensió ja no és exclusiva de perfils tècnics, sinó necessària per a qualsevol professional.
En segon lloc, els líders que entenen l’IA poden guiar millor els seus equips en l’adopció tecnològica i marcar el rumb estratègic. La formació contínua en aquesta matèria desenvolupa un lideratge capaç d’anticipar-se a les demandes del mercat.
A més, la capacitat d’analitzar dades en temps real permet detectar tendències, identificar oportunitats i minimitzar riscos "amb una precisió impossible fa tot just uns anys", accelerant els temps de resposta en entorns volàtils i incrementant l’impacte de les decisions estratègiques.
La delegació de tasques repetitives i de baix valor en l’IA allibera recursos i talent per centrar-se en la innovació i el desenvolupament de negoci. La integració amb big data, Internet de les Coses i solucions al núvol multiplica el seu potencial i converteix l’automatització en un aliat estratègic.
Els experts també assenyalen que les empreses que utilitzen l’IA estratègicament afronten millor les situacions de crisi, incertesa o alta competència, el que resulta crucial en el context econòmic actual.
L’impacte de l’IA en el futur laboral
Segons un informe elaborat per investigadors de Microsoft Research, els llocs que requereixen escriure, analitzar, explicar, presentar, vendre o ensenyar, especialment aquells que demanden més formació acadèmica, són els més exposats a l’impacte de la Intel·ligència Artificial.
Tanmateix, des de The Valley consideren que aquesta realitat "no ha d’interpretar-se només com un risc, també és una invitació a reinventar-se". Els líders que comprenguin el potencial de l’IA i aprenguin a integrar-la estratègicament "podran alliberar temps per a tasques de més valor, anticipar tendències i assumir un rol protagonista en la transformació de les seues organitzacions", conclouen els experts de la institució educativa.