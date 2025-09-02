INICIATIVES
Quatre alumnes de Balaguer creen un mesurador de CO₂
De l’Institut Almatà, busquen millorar el benestar dels estudiants a les aules. Opten al premi del públic de Redesteam
Un projecte de quatre estudiants de 3r d’ESO de l’Institut Almatà de Balaguer ha estat preseleccionat per optar als premis del públic de Redesteam, un certamen que reconeix projectes d’alumnes d’Educació Secundària o Formació Professional equivalent que contribueixen a un món més sostenible aplicant almenys dos disciplines STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques). Es tracta de les alumnes Hanae Mellah, Leire Vicent, Blau Guardia i Hiba Louragh, que, sota el nom d’Àguiles del Montsec, han ideat una eina per mesurar el nivell de CO₂ a les aules. Han batejat la seua creació com Estación de Medida Fina Miralles. La seua hipòtesi és que, a mesura que la temperatura augmenta a l’aula, també s’eleva la concentració de diòxid de carboni, generant un ambient dens que afecta la concentració i el rendiment acadèmic dels estudiants. Així mateix, proposen la creació d’un jardí vertical a la paret exterior de les aules que actuï com a aïllant natural.
Les votacions del concurs es podran portar a terme a redesteam.es fins a l’11 de setembre. Les Àguiles del Montsec hauran de competir contra els projectes d’uns altres catorze centres educatius d’un total de setze comunitats autònomes d’Espanya. Els projectes guanyadors es donaran a conèixer el 15 de setembre.