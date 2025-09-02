SEGRE

SEGRE condemna la massacre a Gaza

Els periodistes del Grup SEGRE, amb el president Robert Serentill, davant la redacció del diari. - JORDI ECHEVARRIA

REDACCIÓ

SEGRE es va afegir ahir al migdia a les concentracions convocades per Reporters Sense Fronteres (RSF) per denunciar la massacre de periodistes i població civil a Gaza. Més de 200 periodistes han estat assassinats per l’exèrcit israelià en 10 mesos i més de 150 mitjans de comunicació de 50 països es van unir a la mobilització. Gairebé totes les capçaleres del país es van sumar a l’acció global amb el missatge proposat per RSF: “Si l’exèrcit israelià continua assassinant periodistes a aquest ritme, aviat no en quedarà cap a Gaza per informar-vos.”

