SEGRE condemna la massacre a Gaza
SEGRE es va afegir ahir al migdia a les concentracions convocades per Reporters Sense Fronteres (RSF) per denunciar la massacre de periodistes i població civil a Gaza. Més de 200 periodistes han estat assassinats per l’exèrcit israelià en 10 mesos i més de 150 mitjans de comunicació de 50 països es van unir a la mobilització. Gairebé totes les capçaleres del país es van sumar a l’acció global amb el missatge proposat per RSF: “Si l’exèrcit israelià continua assassinant periodistes a aquest ritme, aviat no en quedarà cap a Gaza per informar-vos.”