CULTURA
Emma Suárez, Jordi Bosch i Roger Mas, a la nova temporada cultural de Lleida
La temporada cultural de tardor compta a Lleida amb un programa amb més de quaranta espectacles d’arts escèniques i música, entre les quals figuren noms d’actrius i actors populars com Jordi Bosch, Mercè Pons i Francesc Marginet, a l’obra Mort d’un comediant, un homenatge al teatre que es podrà gaudir el 18 d’octubre a la Llotja. El 13 de desembre l’obra El cuarto de atrás, amb Emma Suárez, una adaptació de la novel·la homònima de Carmen Martín Gaite. Al Teatre de l’Escorxador destaca Mary (24 i 25 d’octubre), protagonitzada per la lleidatana Lara Díez, que ret homenatge a les matrioixques que contenen les dones de la seua vida. L’Auditori Municipal Enric Granados oferirà també diferents experiències musicals com la de Clara Peya (el 4 d’octubre) espectacle que obre la porta a un univers íntim i poètic amb Solilòquia, o a Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi (el 17 d’octubre) explorant les arrels i la diversitat cultural, entre altres espectacles. Com en anteriors edicions, s’ha activat una campanya de descomptes i abonaments. En total s’han posat 22.000 entrades a la venda per al Teatre de l’Escorxador, el Teatre de la Llotja i l’Auditori Municipal Enric Granados. La programació completa la podreu trobar a cultura.paeria.cat.