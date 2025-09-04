PUBLICACIONS
Sílvia Caballol, nova col·laboradora de SEGRE
A partir de demà, firmarà tots els divendres un article sobre psicoeducació. “A part de dona de l’exbisbe de Solsona, soc una professional, vull sumar etiquetes”
La psicòloga clínica i escriptora catalana Sílvia Caballol (Súria, 1983) debuta demà com a col·laboradora de SEGRE i publicarà cada divendres en aquest diari un article sobre psicoeducació. Sota el títol Aula de psicologia, l’especialista abordarà temes relacionats amb l’autoregulació emocional, com la resiliència, amb un llenguatge divulgatiu i per a tots els públics. L’esposa de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell defensa que “fins ara, la psicologia s’havia delimitat a la malaltia mental, però té el poder de dotar de recursos la persona per fer-li la seua vida molt més efectiva”. Aquesta és l’afirmació de la qual partirà la seua columna, de manera que cada article “siguin petites píndoles teoricopràctiques”, explica, i amb el focus posat en l’actualitat. “La psicoeducació és l’únic que podem fer per contrarestar el nostre model social, que es caracteritza, entre altres coses, per una cultura individualista i un bombardeig d’informació negativa. Davant de la pèrdua de l’espiritualitat de la societat, la psicologia és un recurs necessari davant de les adversitats”, argumenta.
Caballol assegura que no tenia cap intenció de dedicar-se a la divulgació. De fet, assegura que “em va costar accedir, ha suposat un punt d’inflexió en la meua vida, però vaig decidir que volia aprofitar aquesta oportunitat sorgida arran de les meues aparicions públiques”. La terapeuta admet que va ser per Novell que “em vaig fer famosa, però jo ja tenia la meua carrera. Mai no pretendré treure’m l’etiqueta de ser la seua dona, m’agrada ser-ho, però també soc moltes més coses i puc aportar a la societat. Vull sumar etiquetes”, conclou.