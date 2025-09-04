ESPECTACLES
Cervera recupera el 27è Cicle de Teatre ‘Apassiona’t’ amb sis propostes
La Paeria de Cervera recupera el 27è Cicle de Teatre Apassiona’t amb sis funcions previstes entre setembre del 2025 i abril del 2026. Amb aquesta programació es reprèn l’oferta d’arts escèniques que es va parar a començaments d’any per les obres a l’escenari del Gran Teatre de la Passió.
El cicle arrancarà amb la comèdia Cunyades escrita i dirigida per Ramon Grau el dilluns 29 de setembre coincidint amb la festa major. Durant els propers mesos es podran veure les obres Dones de ràdio de Cristina Clemente i dirigida per Sergi Belbel; Mort d’un comediant del dramaturg Guillem Clua; Les mares, escrita i protagonitzada per Fel Faixedas i Carles Xuriguera; Un Sogre de Lloguer dirigida per Daniel Anglès i Aquí no paga ni Déu, del dramaturg Dario Fo, adaptada per Pere Camps, dirigida per Pere Martí i protagonitzada per la companyia local Grepp Teatre.
El preu de l’abonament de la temporada és de 100 euros i es pot adquirir a través del web de la Paeria. L’entrada general per cada funció té un preu de 25 euros o 22 si es compra anticipada. L’any passat, per les obres al Gran Teatre, es va organitzar el 1r Cicle de Teatre A prop, amb cinc espectacles de petit format en diferents espais de la ciutat.