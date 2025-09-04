SEGRE

ESPECTACLES

Cervera recupera el 27è Cicle de Teatre ‘Apassiona’t’ amb sis propostes

‘Dones de ràdio’ amb Sara Espígul, Àngels Gonyalons i Sara Diego. - CEDIDA

La Paeria de Cervera recupera el 27è Cicle de Teatre Apassiona’t amb sis funcions previstes entre setembre del 2025 i abril del 2026. Amb aquesta programació es reprèn l’oferta d’arts escèniques que es va parar a començaments d’any per les obres a l’escenari del Gran Teatre de la Passió.

El cicle arrancarà amb la comèdia Cunyades escrita i dirigida per Ramon Grau el dilluns 29 de setembre coincidint amb la festa major. Durant els propers mesos es podran veure les obres Dones de ràdio de Cristina Clemente i dirigida per Sergi Belbel; Mort d’un comediant del dramaturg Guillem Clua; Les mares, escrita i protagonitzada per Fel Faixedas i Carles Xuriguera; Un Sogre de Lloguer dirigida per Daniel Anglès i Aquí no paga ni Déu, del dramaturg Dario Fo, adaptada per Pere Camps, dirigida per Pere Martí i protagonitzada per la companyia local Grepp Teatre.

El preu de l’abonament de la temporada és de 100 euros i es pot adquirir a través del web de la Paeria. L’entrada general per cada funció té un preu de 25 euros o 22 si es compra anticipada. L’any passat, per les obres al Gran Teatre, es va organitzar el 1r Cicle de Teatre A prop, amb cinc espectacles de petit format en diferents espais de la ciutat.

