Arriba un eclipsi lunar total a Espanya: quan i on es pot veure la lluna de sang de setembre
L’eclipsi lunar total marcarà l’inici d’una sèrie de fenòmens astronòmics únics que es veuran en els propers anys
Espanya tindrà aquest diumenge una oportunitat única per observar un eclipsi lunar total, fenomen conegut popularment com a "lluna de sang". L’espectacle astronòmic tindrà lloc el 7 de setembre de 2025, quan el nostre planeta se situï entre la Lluna i el Sol, provocant que el nostre satèl·lit adquireixi una característica tonalitat vermellosa. Aquest esdeveniment marca l’inici d’un període especialment interessant per als aficionats a l’astronomia al nostre país, que podran disfrutar de diversos eclipsis en els propers anys.
L’eclipsi lunar total d’aquest diumenge serà visible en la major part del territori espanyol, encara que amb diferències segons la ubicació geogràfica. A Barcelona, per exemple, el fenomen començarà aproximadament les 18:20 h i finalitzarà les 22:00 h. Tanmateix, la Lluna no apareixerà en l’horitzó fins a les 20:12 h, moment en què ja estarà completament eclipsada. La fase de totalitat, quan el satèl·lit presenta el seu característic color vermellós, s’estendrà fins les 20:53 h, recuperant gradualment la seua lluminositat habitual fins les 22:00 h. Aquest patró serà similar en la resta de Catalunya i gran part de la península.
Visibilitat de l’eclipsi en diferents zones d’Espanya
La geografia espanyola ofereix diferents perspectives per a l’observació d’aquest fenomen astronòmic. La majoria de la Península Ibèrica i les Illes Balears podran contemplar tant la fase total com la parcial de l’eclipsi. Tanmateix, a les regions més occidentals del país, com Galícia i les Illes Canàries, la situació serà diferent. En aquestes zones, la Lluna sortirà quan la fase total ja hagi acabat, permetent únicament l’observació del final de la fase parcial, just abans que el nostre satèl·lit recuperi la seua il·luminació habitual.
El Instituto Geográfico Nacional ha publicat mapes detallats que mostren l’evolució de l’eclipsi des de diferents punts d’Espanya. Aquests recursos resulten de gran utilitat per als aficionats que desitgen planificar l’observació del fenomen amb precisió. Les imatges mostren clarament les zones des de les quals serà visible cada fase de l’eclipsi, així com els horaris específics segons la ubicació geogràfica.
Com observar l’eclipsi lunar de forma segura
A diferència dels eclipsis solars, que requereixen protecció especial per evitar danys oculars, els eclipsis lunars poden observar-se directament a simple vista sense cap tipus de protecció. Això converteix el fenomen en un espectacle astronòmic accessible per a tota la població, sense necessitat d’equipament especialitzat. No obstant, per als qui desitgin disfrutar d’una experiència més completa, l’ús de prismàtics o telescopis pot millorar significativament l’observació, permetent apreciar amb més detall els diferents tons vermellosos que adquireix la superfície lunar durant l’eclipsi.
Els experts recomanen buscar llocs allunyats de la contaminació lluminosa de les ciutats per optimitzar l’experiència. Tanmateix, la intensitat del fenomen fa que sigui perfectament visible fins i tot des d’entorns urbans, sempre que les condicions meteorològiques siguin favorables. Precisament el factor meteorològic serà determinant, ja que la presència de núvols podria dificultar o impossibilitar l’observació.
Per què la Lluna es torna roja durant un eclipsi total?
El peculiar color vermellós que dona nom al fenomen "lluna de sang" té una explicació científica. Durant un eclipsi lunar total, la Terra bloqueja la llum directa del Sol cap a la Lluna. Tanmateix, part de la llum solar aconsegueix vorejar l’atmosfera terrestre i assoleix el satèl·lit. En aquest procés, l’atmosfera filtra les longituds d’ona més curtes (blaus i verds), permetent que només les longituds d’ona més llargues (roges i ataronjades) arribin fins la Lluna. Aquest fenomen, conegut com a dispersió de Rayleigh, és el mateix que explica per què veiem les albes i capvespres en tons vermellosos.
La intensitat del color pot variar en cada eclipsi lunar, depenent de factors com la quantitat de pols i núvols en l’atmosfera terrestre en aquell moment. Eclipsis ocorreguts després de grans erupcions volcàniques, per exemple, solen mostrar tonalitats més intenses a causa de les partícules en suspensió en l’atmosfera.
Un preludi de futurs fenòmens astronòmics a Espanya
Aquest eclipsi lunar marca el començament d’una etapa especialment interessant per a l’observació astronòmica a Espanya. Segons les previsions, el 2026, 2027 i 2028 tindrem l’oportunitat de presenciar tres eclipsis solars, dos dels quals seran totals. Aquests eclipsis solars totals són considerats els més espectaculars, ja que durant breus minuts la Lluna bloqueja completament la llum del Sol, provocant que es faci de nit en ple dia.
El pròxim eclipsi solar visible des d’Espanya serà el 12 d’agost de 2026, que serà total en algunes zones del nord peninsular. Posteriorment, el 2 d’agost de 2027, gran part de la península podrà presenciar un altre eclipsi solar total, amb durades de totalitat superiors als cinc minuts en algunes localitats del sud. Finalment, el 26 de gener de 2028 es produirà un eclipsi solar anular visible des de l’est peninsular. Aquesta seqüència de fenòmens converteix Espanya en un lloc privilegiat per a l’observació astronòmica en els propers anys.
Què fer si el temps no acompanya?
Davant de la possibilitat que les condicions meteorològiques no siguin favorables per a l’observació directa de l’eclipsi, nombroses institucions i observatoris astronòmics han organitzat retransmissions en directe a través d’internet. Planetaris, museus de ciència i associacions astronòmiques de tot el país oferiran aquestes emissions, permetent que ningú no es perdi l’espectacle. A més, molts d’aquests centres han programat activitats divulgatives complementàries que ajudaran a comprendre millor el fenomen i la seua rellevància científica.
Per als qui prefereixin l’experiència presencial, diversos observatoris obriran les seues portes al públic, oferint la possibilitat d’observar l’eclipsi a través de telescopis professionals i amb la guia d’experts que explicaran els detalls del fenomen. És recomanable consultar amb temps la disponibilitat de places, ja que aquests esdeveniments solen tenir un aforament limitat i una gran demanda.