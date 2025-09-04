Lluís Bonillo imparteix un taller de cuina
Lluís Bonillo, xef de l’Aula Gastronòmica, professor i impulsor de Cuina Amiga, va impartir ahir un taller de cuina d’aprofitament a l’Espai Sunka de Plusfresc, en el marc de la campanya - la resta que suma +. El Banc d’Aliments de Lleida i la Fundació Jericó han impulsat aquesta iniciativa contra el malbaratament alimentari. Salvador Trabalón, del restaurant Saroa, serà el pròxim responsable del quart taller, que tindrà lloc el dimarts 9, mentre que Gonzalo Ferreruela, de Ferreruela Cuina de la Terra, tancarà el cicle el dimecres dia 10.