Mor el dissenyador Giorgio Armani, el 'rei' de la moda italiana, als 91 anys
El creador d’un estil atemporal i fundador d’un imperi global ha mort a Milà, envoltat dels seus éssers estimats
Giorgio Armani, dissenyador i figura indiscutible del món de la moda, conegut com el 'rei' de la moda italiana, va morir aquest dijous als 91 anys a Milà, acompanyat de la seua família i de Leo Dell’Orco, el seu company durant els últims 20 anys, va informar el seu grup empresarial.
"Amb infinita pena, el grup Armani anuncia la mort del seu creador, fundador i incansable motor: Giorgio Armani. El senyor Armani, com sempre l'han anomenat amb respecte i admiració els seus empleats i col·laboradors, va morir tranquil·lament, envoltat dels seus éssers estimats", va anunciar la casa de moda.
Un comunicat que destaca que Armani "incansable, va treballar fins els seus últims dies, dedicant-se a l’empresa, a les col·leccions i als diversos i sempre nous projectes en curs i en desenvolupament".
Fa unes setmanes, poc abans de complir 91 anys, una infecció pulmonar el va obligar a ser hospitalitzat i a refer-se a la seua casa de la Via Borgonuovo de Milà, el que li va obligar perdre’s la desfilada masculina d’alta costura al juny, una cosa molt poc freqüent en aquest incansable treballador que mai no va deixar els tallers.
'El re Giorgio' va ser una llegenda absoluta de la moda, una icona universal de l’estil contemporani, que va posar a la dona i la seua llibertat en el centre del seu treball, amb un estil sempre caracteritzat per una elegància atemporal.
Segons va comunicar la seua família, s’instal·larà una capella ardent des del dissabte 6 de setembre fins el diumenge 7 a l’Armani Teatro de Milà i es farà un funeral privat, com va deixar establert en les seues últimes voluntats.
El juliol passat, la seua firma va complir mig segle i es va coronar com un dels pocs i dissenyadors d’èxit que va saber mantenir l’equilibri entre la visió creativa i el lideratge empresarial, mentre la majoria de les cases històriques han estat absorbides per grans conglomerats internacionals.
Però Armani va lluitar per seguir segueix fidel a si mateix i a la filosofia amb què va començar al seu taller a Milà (nord) el 1975 juntament amb seu soci Sergio Galeotti, mort fa ja quatre dècades.
Va ser als anys 70 quan la seua 'jaqueta desestructurada' va canviar les regles del joc. Va trencar amb la rigidesa de la moda masculina, però també va jugar un paper clau en la moda femenina, amb vestits de jaqueta i pantalons de tall rigorosos i masculins.
Va trencar amb els estereotips de gènere: per als homes, peces fluides i suaus; per a les dones, un estil estructurat i androgin. També era conegut pel seu ús de colors neutres, com el gris, el beix, el greige (una paraula encunyada per referir-se al seu color característic, a mig camí entre el gris i el beix) i l’ús extensiu del blau nit, que es va convertir en la seua marca.
Armani també va ser pioner en bastir ponts entre la moda i el cine de Hollywood, convertint-se en un dels primers dissenyadors a utilitzar el 'product placement' o col·locació de producte, com a eina estratègica, vestint actors en pel·lícules i en catifes roges.
Des d’aleshores, estrelles com Jodie Foster, Helen Mirren, Cate Blanchett, Naomi Watts o Amanda Seyfried han passejat les seues creacions pels esdeveniments més importants de la indústria.
La seua elegància i educació no li impedien de ser directe, com quan el 2020 va arremetre contra els dissenyadors que, en obligar les dones a vestir segons les tendències sense considerar el que els convé, "violen" les seues clientes.