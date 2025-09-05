FESTES
Festes a Agramunt amb figures restaurades
Agramunt va iniciar ahir la seua festa major amb el tradicional pregó que, en aquesta ocasió, va anar a càrrec del Grup Escènic Agramuntí. Seguidament va tenir lloc una cercavila en la qual es van poder veure els gegants Reis després de ser restaurats al taller de Carles Teixidó a Bellpuig. Joan Pedrós, de l’associació TradiSió, va explicar que “aquesta parella de gegants va ser construïda l’any 1957 i el 2019 van sortir a la vigília però ja no ho van fer en el Seguici Festiu, ja que estaven molt fets malbé de les mans, els braços i les corones”. Des d’aleshores estaven pendents de ser restaurats. Les festes s’allargaran fins dilluns amb més de 40 propostes per a tots els públics. Avui hi haurà l’espectacle familiar Rag&Bone de Xip-Xap, la popular Dansa de Canuts i concert amb La Cosina, Brou i DJ Mattlasong, entre altres actes.