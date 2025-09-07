CERTAMEN
Espectacles i màgia en el Festivalent Màgic d’Almenar
Més de 500 persones van participar ahir en les activitats programades en la primera edició del Festivalent Màgic. Es tracta de la fusió del Festivalent i la Nit del Parc Màgic que va oferir durant tota la jornada diverses propostes amb jocs, tallers, espectacles, música i gastronomia. A la tarda va tenir lloc la inauguració de La Caseta dels Contes amb un espectacle infantil i a la nit estava previst que la jornada es tanqués amb l’actuació musical de Rumba y Fiesta.