Espectacles i màgia en el Festivalent Màgic d’Almenar

Un moment de la inauguració a Almenar. - AJUNTAMENT D’ALMENAR

Un moment de la inauguració a Almenar.

Més de 500 persones van participar ahir en les activitats programades en la primera edició del Festivalent Màgic. Es tracta de la fusió del Festivalent i la Nit del Parc Màgic que va oferir durant tota la jornada diverses propostes amb jocs, tallers, espectacles, música i gastronomia. A la tarda va tenir lloc la inauguració de La Caseta dels Contes amb un espectacle infantil i a la nit estava previst que la jornada es tanqués amb l’actuació musical de Rumba y Fiesta.

