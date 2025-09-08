Els núvols tapen l'eclipsi lunar total a Lleida
Van impedir veure el moment àlgid, tot i que va ser parcialment visible al Pirineu
Els núvols que van cobrir aquest diumenge a la tarda bona part de Catalunya van dificultar veure l’eclipsi lunar total. El fenomen astronòmic va començar abans de la posta del sol i havia de ser visible fins a les 22.55 hores, però el cel encapotat va impedir contemplar aquesta lluna de sang. S’anomena popularment així, ja que el satèl·lit adopta un color vermellós intens durant el moment àlgid de l’eclipsi.
A Lleida, moltes persones van sortir al carrer per gaudir de l’espectacle i una bona part ho van fer des de la Seu Vella, ja que era un bon punt d’observació. Tanmateix, no van tenir gaire sort. Molts també es van desplaçar a zones més allunyades i a punts elevats per observar aquest fenomen.
A port del Cantó, al Pallars, alguns espectadors van tenir més sort i, passades les 21.00 hores, quan van marxar els núvols, van poder veure la lluna ja al tram final de l’eclipsi. L’eclipsi total de lluna es va poder veure en gran part del món (Amèrica, Europa, Àfrica, Àsia i Oceania) i es preveia especialment espectacular en regions d’Àsia i Austràlia occidental, segons l’Observatori Astronòmic Nacional (OAN).
A Catalunya, totes les comarques havien de tenir l’eclipsi total de lluna, però finalment els núvols ho van fer pràcticament impossible fins a la fase de penombra, cap al final del fenomen.