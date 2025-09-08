L'Ingrés Mínim Vital puja a Lleida un 25% i arriba a més de 6.100 llars
La prestació ha experimentat un increment del 25,38% respecte a l'agost de 2024 i beneficia a més de 21.300 persones, gairebé la meitat menors d'edat
A finals d'agost de 2025, un total de 6.116 llars lleidatanes s'han vist beneficiades per la prestació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), segons les darreres dades publicades per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). La xifra representa un augment significatiu del 25,38% respecte al mateix període de l'any passat, evidenciant l'expansió d'aquesta ajuda econòmica entre les famílies més vulnerables de la demarcació.
Del conjunt de prestacions concedides, cal destacar que més del 61% corresponen a famílies amb fills menors a càrrec, una dada que reflecteix l'especial protecció que ofereix aquest recurs a les unitats familiars amb infants. L'impacte social d'aquesta mesura és considerable, ja que beneficia a un total de 21.335 persones, de les quals 9.970 (el 46,7%) són menors d'edat, posant de manifest el paper fonamental de l'IMV en la lluita contra la pobresa infantil.
Perfil de les famílies beneficiàries
Un aspecte rellevant de l'estadística és la tipologia de les llars que reben aquesta prestació. Entre els casos més destacats, 907 famílies lleidatanes beneficiàries són monoparentals, constituïdes per un sol progenitor i els seus fills, un col·lectiu tradicionalment més vulnerable davant situacions de precarietat econòmica. Pel que fa a l'aspecte econòmic, la quantia mitjana de l'ajut a la demarcació de Lleida se situa en 486,26 euros mensuals.
Impacte a nivell estatal
En el conjunt d'Espanya, l'Ingrés Mínim Vital ha arribat aquest agost de 2025 a 764.905 llars on viuen més de 2,3 milions de persones. Aquestes xifres confirmen la consolidació d'aquesta prestació com una eina fonamental dins el sistema de protecció social, especialment en un context econòmic marcat encara per les dificultats que afecten els col·lectius més vulnerables de la societat.