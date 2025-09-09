La península Ibèrica, una de les zones més afectades per l'episodi de calor "més pronunciat" a Europa
Segons el servei climàtic Copernicus, que també identifica el darrer estiu com el quart més càlid al continent des que es tenen registres
El servei climàtic Copernicus ha identificat la península Ibèrica com una de les regions europees més afectades pel darrer episodi de calor registrat el mes d'agost, on les temperatures van superar els 40 graus en diversos punts. "L'oest d'Europa va experimentar les temperatures atmosfèriques més pronunciades per sobre la mitjana; la península Ibèrica i el sud-oest de França es van veure particularment afectats per les condicions de l'onada de calor", ha apuntat aquest dimarts l'organisme en un comunicat. En aquest sentit, també ha indicat que el darrer estiu va ser el quart més càlid al Vell Continent des que es tenen registres, superant en 0,9 graus la mitjana corresponent al període entre els anys 1991 i 2020. De fet, les temperatures entre els mesos de juny i agost a Europa van situar-se per sobre la mitjana "en gairebé totes les parts del continent", només amb l'excepció d'algunes parts de l'est.
De la mateixa manera, el conjunt del planeta va experimentar un estiu més calorós que l'habitual, sent enguany el tercer estiu més càlid des que es recullen dades. Les temperatures entre els mesos de juny i agost d'aquest 2025 van situar-se 0,47 graus per sobre la mitjana del període 1991-2020, uns registres que només van superar els anys 2023 i 2024.
Temperatures a l'agost
L'onada de calor va provocar que, aquest mes d'agost, la temperatura mitjana a Europa fos dels 19,46 graus, fins a 0,3 graus per sobre la mitjana pel mateix mes del període entre 1991 i 2020. No obstant això, i malgrat l'episodi de calor extrema, l'agost de 2025 queda fora dels deu agostos més càlida al Vell Continent des que es tenen registres.
Pel que fa a escala global, aquest mes va ser el tercer agost més càlid, amb una temperatura mitjana de 16,6 graus, superat tan sols pel 2023 i el 2024. Segons Copernicus, la xifra suposa una desviació de 0,49 graus respecte a la mitjana entre els anys 1991 i 2020 i fins a 1,29 graus per damunt els nivells preindustrials, que comprenen el període 1850-1900.
De la mateixa manera, els darrers dotze mesos analitzats pel servei climàtic -des de setembre del 2024 fins a l'agost del 2025- indiquen que les temperatures van sobrepassar en 0,64 graus la mitjana entre 1991 i 2020 i en 1,52 graus els nivells preindustrials, per sobre la desviació pactada als acords climàtics de París.
Per la responsable estratègica de clima del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques, a Mitjà Termini, Samantha Burgess, els darrers esdeveniments climàtics "no només posen de manifest la urgència de reduir les emissions, sinó també la necessitat crítica d'adaptar-se a fenòmens climàtics extrems més freqüents i intensos". "Al sud-oest d'Europa, el mes d'agost va portar la tercera gran onada de calor de l'estiu, acompanyada d'incendis forestals i uns oceans que continuen estan insulsament càlids", ha advertit.