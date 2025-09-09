Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat per les previsions de pluges intenses a la tarda
Les incidències registrades fins al moment no han estat greus
Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat per les previsions de pluges intenses que es mantindran aquesta tarda. Les incidències registrades fins al moment no han estat greus. Aquesta tarda es poden produir precipitacions d'intensitat superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central, Penedès, Tarragonès, Alt Camp, Garrotxa, el Ripollès i la Selva. Durant la matinada, les pluges han superat el llindar de 40 litres en 30 minuts a Mas de Barberans (Montsià), amb 47,8 litres, i a Miami Platja (Baix Camp), amb 47,3.Per altra banda, per acumulació de pluja no s'ha arribat a superar el llindar dels 100 litres per metre quadrat en 24 hores, tot i que en alguns punts d'Osona s'ha arribat a 80 litres (Orís, amb 80,1, i Cantonigròs, amb 89,1).
El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les 13 hores d'avui un total de 206 trucades que han generat 136 incidents. El 22,44% de les trucades provenen del Tarragonès; el 19,23% són del Baix Penedès, i l'11,54%, del Baix Camp. Les incidències més nombroses són per inundacions i per problemes relacionats amb el trànsit i alguns rescats de persones.
Durant la nit i matí, els Bombers de la Generalitat han atès 76 avisos relacionats amb les tempestes. La majoria s’han concentrat a les primers hores del dia i han estat per retirar arbres o altres elements de la via pública, així com incidències per acumulacions d’aigua i problemes en desaigües i canalitzacions.
La regió d’emergències de Tarragona ha sigut la que més avisos ha rebut, amb 27; seguida de la Centre, amb 16; la Metropolitana Sud, amb 14; la de Girona, amb 11; la Metropolitana Nord, amb 5; la de Lleida, amb 2, i la de les Terres de l’Ebre, amb 1.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha informat que continua la vigilància a les lleres menors, rierols i barrancs de la part final de l'Ebre i adverteix de la possibilitat de crescudes sobtades importants.
L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) segueix fent un seguiment constant de l'episodi i informa que de moment no hi ha cap riu fora del cabal ordinari. Seguiran atentament les pluges que es produeixin les properes hores, sobretot al Pirineu i Prepirineu.
Per la seva banda, BCASA manté activa la fase de prealerta del Parc Fluvial del Besòs per previsió de desbordament del canal central.