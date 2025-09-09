Qui va ser Carlo Acutis, el primer millennial canonitzat per l’Església?
El jove italià, mort als 15 anys, ja és venerat com el “patró d’Internet” per evangelitzar amb les noves tecnologies
El papa Lleó XIV ha proclamat sant aquest diumenge Carlo Acutis en una multitudinària cerimònia celebrada a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Davant de desenes de milers de fidels, el jove italià que va morir el 2006 als 15 anys s’ha convertit oficialment en el primer sant millennial de l’Església Catòlica i és ja reconegut com el "patró d’Internet" per haver utilitzat el web per transmetre la seua fe als seus contemporanis. Al costat d’Acutis, també va ser canonitzat Pier Giorgio Frassati (1901-1925).
Durant la solemne cerimònia, seguint la tradició, el prefecte del dicasteri per a la Causa dels Sants va llegir les biografies dels dos beats i va sol·licitar la seua inscripció en el llibre dels sants. Després de la lectura de la fórmula llatina de canonització per part del pontífex, la Plaça de Sant Pere va esclatar en un prolongat aplaudiment. Entre els assistents es trobaven nombrosos joves devots d’Acutis, molts portant estampes amb la imatge de l’adolescent, així com el president italià, Sergio Mattarella.
La família completa de Carlo Acutis va ser present en aquest històric moment: els seus pares i els seus dos germans van acompanyar la cerimònia amb visible emoció. La seua mare, Antonia Salzano, va tenir l’honor de portar a l’altar el reliquiari que contenia un fragment del cor del seu fill, en un dels moments més commovedors de la canonització que culmina un procés iniciat fa gairebé dos dècades.
La vida de Carlo Acutis: fe i tecnologia al servei de Déu
San Carlo Acutis va nàixer a Londres el 3 de maig de 1991, on la seua família residia temporalment per motius laborals del seu pare. Posteriorment, es van traslladar a Milà, Itàlia. Des que va rebre la Primera Comunió als 7 anys, Carlo va mostrar una extraordinària devoció i dedicació a l’Església. Una de les seues frases més conegudes resumeix la seua profunda fe: "L’Eucaristia és el meu camí del Cel".
La seua passió per la informàtica el va portar a aprendre disseny web al costat d’un estudiant d’enginyeria, col·laborant inicialment a la pàgina de la seua parròquia. A l’estiu de 2006, va crear el web d’un projecte de voluntariat al seu col·legi i va participar activament en el desenvolupament de la pàgina de la Academia Pontificia Cultorum Martyrum, a la qual pertanyia la seua mare. A més, va desenvolupar un innovador sistema digital per resar el Rosari utilitzant el seu ordinador.
"Carlo era un adolescent bondadós, alegre i jovial. No ocultava la seua fe ni el seu amor per Jesús. Estava desitjós d’ajudar els seus companys necessitats, i al barri on vivia, ajudava els pobres que pidolaven amb la seua amistat i part de la seua paga. Deia: Estar sempre unit a Jesús, aquest és el meu pla de vida", va recordar Smeraro durant la cerimònia de canonització.
Durant les seues vacances estivals a Assís (Perusa), Carlo va desenvolupar un profund vincle espiritual amb Sant Francesc, identificant-se amb el seu respecte per la Creació, la seua recerca de la pau i la seua entrega desinteressada als més necessitats. Aquesta connexió marcaria profundament la seua breu però intensa vida espiritual.
La seua malaltia i llegat espiritual
L’octubre de 2006, els metges van diagnosticar a Carlo una forma agressiva de leucèmia. En qüestió de dies, la seua salut es va deteriorar ràpidament i va morir el 12 d’octubre de 2006 amb només 15 anys i 5 mesos, deixant darrere seu un extraordinari testimoni de fe que ha inspirat a milers de joves a tot el món.
El seu cos es conserva a l’Església de la Spogliazione, a Assís, on nombrosos fidels de diferents països acudeixen per venerar-lo. Carlo va ser beatificat el 10 d’octubre de 2020 a la basílica de Sant Francesc d’Assís i, cinc anys després, el 23 de maig de 2024, el papa va firmar el decret per a la seua canonització, que s’ha materialitzat en la cerimònia celebrada avui.
Els miracles atribuïts a la seua intercessió
Per a la beatificació de Carlo Acutis, la Congregació per a les Causes dels Sants va reconèixer com a miracle la inexplicable curació ocorreguda el 12 d’octubre de 2013 a Campo Grande, Brasil. El cas involucrava un nen brasiler nascut el 2010 amb una greu malformació congènita del pàncrees, la recuperació del qual va desconcertar els especialistes mèdics després de la intercessió del jove italià.
El segon miracle, determinant per a la seua canonització, està relacionat amb una dona costa-riquenya que el juliol de 2022 va peregrinar fins la tomba d’Acutis a Assís per pregar per la recuperació de la seua filla, víctima d’un traumatisme cranial sever després d’un accident amb bicicleta. La recuperació de la jove, considerada mèdicament inexplicable, va ser atribuïda a la intercessió del jove beat.
Un altre cas notable és el de Valeria, una estudiant florentina que va patir un traumatisme cranioencefàlic amb pronòstic molt greu. La seua mare Liliana va acudir a resar a la tomba de Carlo demanant la seua ajuda i aquell mateix dia, la jove va començar a respirar per si mateixa, iniciant una recuperació que els metges no podien explicar científicament.
Qui va ser Carlo Acutis i per què és considerat el "patró d’Internet"?
Carlo Acutis representa un fenomen únic en la història de l’Església Catòlica: un sant de l’era digital. Nascut el 1991, pertany a la generació millennial i va utilitzar els seus coneixements informàtics per evangelitzar a través de les noves tecnologies quan aquestes amb prou feines començaven a popularitzar-se.
La seua aportació més gran va ser la creació d’una exposició virtual sobre miracles eucarístics que encara avui segueix disponible a Internet i ha estat traduïda a nombrosos idiomes. Aquest projecte, iniciat quan amb prou feines comptava amb 14 anys, va documentar meticulosament més de 136 miracles eucarístics reconeguts per l’Església, presentant-los de forma accessible per a les noves generacions.
La seua capacitat per integrar la fe tradicional amb les eines digitals li ha valgut l’apel·latiu de "patró d’Internet" entre els fidels, encara que aquesta no és una designació oficial de l’Església. Tanmateix, la seua figura representa un pont entre la tradició catòlica i la modernitat tecnològica, demostrant que ambdues poden coexistir i fins i tot complementar-se.
Què significa ser el primer sant millennial?
La canonització de Carlo Acutis marca una fita històrica per a l’Església Catòlica en ser el primer sant nascut en la dècada dels 90, pertanyent a la generació millennial. Aquest fet té especial rellevància en un moment en què la institució busca connectar amb les noves generacions i adaptar-se als reptes de l’era digital.
La seua vida exemplar demostra que la santedat és possible també al segle XXI i en contextos completament contemporanis. Carlo no va viure aïllat del món ni va renunciar a les tecnologies del seu temps, sinó que les va incorporar com a eines per difondre valors espirituals i religiosos, creant un model de santedat adaptat als temps actuals.
Per a molts joves catòlics, Carlo Acutis representa un referent proper i accessible, algú que va compartir les seues mateixes inquietuds, aficions i context cultural, però que va saber integrar-les amb una vida de profunda espiritualitat i servei als altres. La seua canonització envia un missatge clar: la santedat no és una cosa reservada a èpoques passades o a persones excepcionals, sinó una possibilitat a l’abast de qualsevol jove del segle XXI.