Verdú acomiada amb emoció les Carmelites Vedruna després de 153 anys de servei al poble

Verdú acomiada amb emoció la comunitat de les Carmelites Vedruna. Amb 153 anys de servei al poble en tasques educatives, religioses i comunitàries
Verdú va acomiadar ahir en un acte emotiu la comunitat religiosa de les Carmelites Vedruna, que després de 153 anys de presència ininterrompuda deixa el poble per l’avançada edat de les quatre integrants (d’entre 81 i 97 anys) i la falta de relleu generacional.
En el marc de la festa major, l’ajuntament, la parròquia i l’associació Amics de Sant Pere Claver van organitzar ahir un acte.
El rector, mossèn Joan, va agrair la llarga dedicació de les Vedrunes a Verdú, recordant el seu paper en la formació cristiana i l’acompanyament comunitari.
Per la seua part, l’alcaldessa, Georgina Procter, va recordar que “han portat a terme molts serveis i han contribuït a fomentar la incorporació de la dona en el món laboral”. En aquest sentit, l’alcaldessa va lamentar que deixin Verdú perquè també es tancarà l’edifici.
Per la seua part, David Tous, president dels Amics de Sant Pere Claver, va manifestar que “avui és un dia de dol però sobretot d’agraïment per la tasca educativa, religiosa i comunitària de les Vedrunes i la seua contribució a l’empoderament, especialment pel que fa a les dones i nenes”.
Des del 1872
La congregació va arribar a Verdú el 27 d’octubre del 1872. Els seus primers anys van estar dedicats a l’ensenyament i l’atenció dels més petits, primer amb una escola i després amb servei de guarderia, així com oferint activitats de lleure com el cine dels diumenges, titelles, majorets i tamboriners. D’altra banda, el 1972 van fer un pas decisiu al crear la cooperativa tèxtil VEICO.