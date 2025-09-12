Confirmat per Treball: el pla per endurir el registre horari dels empleats ja està en marxa
El Ministeri inicia consulta pública per a un nou sistema que busca combatre els 2,6 milions d’hores extres no pagades setmanalment a Espanya
El Ministeri de Treball ha iniciat la consulta pública del projecte de reial decret per desenvolupar un nou i més estricte sistema de registre de jornada laboral, tot just 24 hores després que decaigués en el Congrés el projecte de llei per a la reducció de la jornada laboral. La ministra Yolanda Díaz ha assenyalat que els empresaris mostren reticència davant d’aquest sistema reforçat de control horari laboral que pretén acabar amb els més de 2,6 milions d’hores extraordinàries no retribuïdes que es realitzen cada setmana a Espanya.
Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, han sol·licitat que el Consell de Ministres aprovi com més aviat millor aquesta nova normativa de registre horari, considerant-la fonamental per combatre el que qualifiquen com a "frau massiu" en relació amb les hores extres no remunerades, no cotitzades i no declarades. Respecte al fallit projecte de les 37,5 hores setmanals, Díaz ha criticat la postura de Junts, assenyalant que en un procés negociador no caben condicionants absoluts, i ha restat importància a l’absència del president Pedro Sánchez durant la votació parlamentària.
Augment significatiu de sancions a Lleida
En paral·lel a aquesta iniciativa nacional, l’informe més recent de la conselleria de Treball revela que les multes imposades per la Inspecció de Treball a empreses lleidatanes van assolir els 4,13 milions d’euros durant el 2024, la qual cosa suposa un increment del 31,2% respecte a l’exercici anterior. Aquest notable augment de gairebé un milió d’euros en sancions s’ha produït malgrat haver-se reduït el nombre d’expedients finalitzats, que van passar de 5.964 el 2023 a 4.551 el 2024.
L’eficàcia de les inspeccions ha millorat considerablement, amb un ratio d’efectivitat del 64,7% entre visites realitzades i expedients completats, el que representa una millora de gairebé 21 punts percentuals en comparació amb l’any anterior. El nombre de treballadors afectats per aquestes actuacions inspectores també se’n va incrementar, arribant a 54.478 lleidatans, 272 més que el 2023.
Un aspecte positiu destacable de l’informe és que durant els dos últims anys no s’han detectat infraccions de prou gravetat com per paralitzar l’activitat en els llocs de treball inspeccionats, una mesura extrema que només s’adopta quan s’identifiquen riscos significatius per a la seguretat dels treballadors.