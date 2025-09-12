La DGT té una data important per als patinets elèctrics: requeriran certificat oficial
La normativa ja limita la venda de vehicles de mobilitat personal sense homologació, però els usuaris tenen fins el gener del 2027 per adaptar els seus dispositius
Els patinets elèctrics han revolucionat la mobilitat urbana a Espanya durant els últims anys, convertint-se en una alternativa econòmica i sostenible per a desplaçaments quotidians. La seua popularitat, especialment entre la població jove, ha experimentat un creixement exponencial com a solució àgil per evitar embussos i reduir l’empremta de carboni en trajectes curts.
Aquest boom dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) ha obligat la Direcció General de Trànsit a establir un marc regulatori més estricte. Des del 22 de gener del 2024, només poden comercialitzar-se patinets que comptin amb certificació oficial segons el Manual de característiques dels VMP, una mesura que ja porta més d’un any en vigor i que busca garantir estàndards mínims de seguretat.
La normativa contempla un període transitori per als dispositius adquirits abans d’aquesta data, permetent la seua circulació fins el 22 de gener del 2027. A partir de llavors, tots els patinets hauran de comptar amb homologació per poder circular legalment per les vies públiques espanyoles.
Requisits tècnics per a l’homologació
La certificació oficial que han d’obtenir els patinets elèctrics estableix una sèrie de requisits tècnics exhaustius orientats a millorar la seguretat viària i prevenir accidents. Entre les especificacions més destacades es troben:
- Limitació de velocitat màxima a 25 km/h
- Sistemes antimanipulació per evitar modificacions il·legals
- Indicadors visibles de velocitat i bateria
- Doble sistema de frens independents amb desacceleració mínima de 3,5 m/s²
- Equipament complet de llums i catadiòptrics
- Timbratge acústic per alertar vianants
- Sistemes de plegada segura
- Marcatge identificatiu permanent
- Rodes amb diàmetre mínim de 203,2 mm
- Potes de cabra o cavallets en models de dos rodes
A més, els fabricants han de sotmetre els seus models a proves rigoroses que avaluen la resistència estructural i altres paràmetres de seguretat com la protecció tèrmica de les bateries, propietats antilliscants i compatibilitat electromagnètica.
Impacte en usuaris i fabricants
La implementació d’aquesta normativa ha suposat un punt d’inflexió per al sector. Després de més d’un any des de la seua entrada en vigor, el mercat espanyol de patinets elèctrics s’ha transformat significativament, amb fabricants adaptant les seues línies de producció per complir els nous estàndards.
Per als usuaris actuals, especialment aquells que van adquirir els seus dispositius abans de gener del 2024, és fonamental tenir en compte que disposen de menys de dos anys per adaptar-se a la nova regulació. A partir de gener del 2027, circular amb un patinet no homologat podria portar sancions administratives.
Aquesta regulació respon als problemes de seguretat que van sorgir amb l’ús descontrolat d’aquests vehicles, quan molts usuaris circulaven per voreres a velocitats excessives, posant en risc tant la seua integritat com la dels vianants.