GASTRONOMIA
Caragols i escudella, els millors plats del pla i el Pirineu
Arrasen en el concurs de SEGRE i ICEA, que ha rebut prop de 2.500 vots
Els caragols a la llauna i l’escudella i carn d’olla han estat elegits com a millors plats del pla i el Pirineu lleidatans, respectivament, a través del concurs organitzat pel grup SEGRE i la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA). Un total de 2.461 persones han participat en el certamen, que va obrir les votacions el 25 d’agost i les va tancar dijous passat. La iniciativa va ser anunciada a través del perfil d’Instagram d’aquest diari (@segrediari) i es va habilitar un formulari virtual perquè el públic pogués escollir la seua recepta favorita d’entre 12 propostes.
Quant a les comarques del pla, les opcions incloïen els caragols a la llauna (que es van emportar el 46,5% dels vots) i la seua versió a la gormanda (11,3%), coca de recapte (18,5%), cassola de tros (13,3%), peus de porc a la cassola i bacallà amb samfaina. En el cas del Pirineu, es podia escollir entre receptes com escudella i carn d’olla (38,8%), rovellons amb all i julivert (22%), trinxat (17,1%), arròs amb carreretes (9,8%), civet de senglar (9,6%) i palpís de corder.
Aquesta selecció no és casual, sinó que es va obtenir a través d’una selecció prèvia de la mà dels seguidors d’@segrediari. Un total de 400 usuaris van proposar les seues receptes favorites en una pregunta oberta a través de Stories d’Instagram, sense saber que, posteriorment, tan sols les 12 més repetides serien sotmeses a concurs. L’única regla era que havien de ser plats elaborats, per la qual cosa no es van donar per vàlids ni els entrants ni les postres, així com tampoc els embotits –encara que la girella i el xolís van resultar dels més populars entre els usuaris.
Així mateix, entre els participants del concurs, es van sortejar vint experiències gastronòmiques: deu sopars per a dos persones al restaurant La Boscana de Bellvís (el 18 de setembre) i deu dinars per a dos persones a Casa Kiko Lo Pigal de Llessui (el 23 de setembre). Els noms dels guanyadors es van anunciar ahir a la pàgina web i l’Instagram del diari SEGRE.
La iniciativa s’emmarca en els actes de promoció amb motiu del reconeixement de Catalunya com Regió Gastronòmica Mundial aquest 2025 i de la marca Gust de Lleida.