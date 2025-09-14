CERTÀMENS
Pompeia es torna a cremar a petita escala a la fira de clicks del Palau
La PlaymoPalau celebra la sisena edició
El pavelló poliesportiu del Palau d’Anglesola celebra aquest cap de setmana la sisena edició de PlaymoPalau, la fira de clicks de Playmobil que ha convertit el municipi en capital dels diorames. Aquest any, els visitants poden veure des de la recreació de l’erupció de Pompeia fins a escenes d’incendis en zones agrícoles, vinculades a l’actualitat que ha patit el territori aquest estiu, a més de temàtiques com circs de diferents èpoques i homenatges a Pallassos Sense Fronteres. Són una quinzena de diorames d’exposició.
Per primera vegada, aquest certamen se celebra durant tres dies i ha batut el seu rècord amb 30 participants en el concurs de petits diorames. “Estem molt contents perquè cada any puja el nivell i la participació. L’any passat vam tenir 25 inscrits. Ara ja gairebé no hi cabem”, va explicar ahir Arnau Balcells, un dels membres de l’organització de PlaymoPalau.
La mostra reuneix dioramistes de tot Catalunya, amb presència de creadors locals de Mollerussa, Miralcamp i Lleida, però també de ciutats com Manresa i Sabadell. “La diversitat de temàtiques és molt gran i cada muntatge té un nivell altíssim. Val la pena venir a veure’ls tots”, va afegir Balcells.
El programa d’activitats inclou un taller de stop motion, amb inscripció prèvia, de dinàmiques per a adults relacionades amb l’elaboració d’un curtmetratge, organitzat juntament amb Ponent i Acció, el concurs de recerca de clicks, un concurs de fotografia, unflables per als més petits ubicats davant de la zona d’accés i també tallers infantils.
Aquest certamen estarà obert fins avui a les set de la tarda. L’entrada té un preu de tres euros.