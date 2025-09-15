Un bar del Palau d'Anglesola repeteix sort i reparteix part d'un premi de la Grossa de la Diada
Ven 7 bitllets del 13024, amb 2.000 euros per a cadascun. El 2018 va ser agraciat amb 1,9 milions del primer premi de la Grossa de Sant Jordi
El bar i botiga gourmet S'Abril del Palau d'Anglesola ha venut 7 bitllets del 13024 de la Grossa de la Diada, el número anterior al primer premi del sorteig celebrat el passat 11 de setembre. En total, aquest establiment ha repartit 14.000 euros, 2.000 per cada bitllet.
Es dona la circumstància que aquest espai gastronòmic ja va ser agraciat el 2018 amb un premi de la Grossa. En aquella ocasió va ser el primer premi del sorteig de Sant Jordi, amb 1,9 milions d'euros per al 46023. Van ser dinou els afortunats, la majoria d'ells veïns del municipi.