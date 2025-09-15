FESTES
Ofrena floral a la Mare de Déu a l’Aplec de Butsènit
La jornada dominical del tradicional Aplec de la partida de Butsènit, a l’Horta de Lleida, va arrancar ahir amb l’ofrena floral a la Mare de Déu de Butsènit, amb l’assistència de l’alcalde, Fèlix Larrosa, i altres membres de la corporació municipal, així com del nou bisbe de Lleida, Daniel Palau, que a continuació va oficiar la missa a l’ermita, cantada per la Coral Estel. Després de l’ofici religiós, estava prevista l’entrega del pin de la partida a María José Huete, abans d’una sessió de balls tradicional amb la colla sardanista de l’associació Cinquanta i Més, així com una exhibició de ball de bastons a càrrec de la colla bastonera de la partida de Butsènit. A mitja tarda estava previst un homenatge als veterans d’aquesta partida i, al pati de l’escola, la representació de l’obra Perruqueria de senyores, a càrrec de Teatre amb B de Butsènit.