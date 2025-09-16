L’equipació 'fake' del FC Barcelona que ha triomfat aquest estiu: de 'top manta' i de color rosa
La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda que distribuïa falsificacions valorades en 5,2 milions d’euros, entre elles samarretes roses inexistents del Barça
Una equipació rosa falsificada del FC Barcelona s’ha convertit en tot un fenomen aquest estiu entre els productes de 'top manta'. Malgrat que el club blaugrana mai ha llançat oficialment una samarreta d’aquest color, la versió fraudulenta ha guanyat popularitat en els circuits il·legals. Aquesta falsificació formava part dels més de 31.000 articles confiscats durant una operació policial a Alpicat (Lleida), valorats en 5,2 milions d’euros.
La Guàrdia Civil ha desarticulat una important banda dedicada al tràfic de falsificacions que operava com un dels principals proveïdors de 'top manta' a la Costa Daurada i altres punts d’Espanya, Europa i diferents continents. L’operació Kermel, iniciada al gener i culminada el juliol del 2024, ha permès la detenció del presumpte líder de l’organització, un home de nacionalitat senegalesa d’uns 50 anys, a més de la imputació d’una altra persona, sense descartar-se nous arrestos.
El desmantellament dels magatzems a Lleida
Durant els registres efectuats a dos magatzems d’Alpicat, els agents van trobar "caixes i caixes de roba" preparades per a la seua distribució. Entre el material confiscat figuraven 31.122 articles falsificats, incloent calçat, bosses, complements i equipacions esportives, com la cridanera samarreta rosa del FC Barcelona que ha proliferat aquest estiu als llocs de venda il·legal.
Una xarxa amb abast internacional
Segons va explicar el capità Antoni Lorenzo, cap de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Lleida, el modus operandi de l’organització consistia a rebre primer els diners i després enviar els productes falsificats. En ocasions, quan la destinació era propera, el mateix líder podia realitzar les entregues personalment. L’operació policial també va incloure actuacions en la via pública, especialment al mercat dominical de Torrefarrera i en diverses localitats costaneres com Sitges, Cubelles, Cambrils, Coma-ruga, Calafell i Platja d’Aro.
La investigació ha permès atribuir als responsables delictes contra la propietat industrial i usurpació de l’estat civil, ja que utilitzaven identitats falses per dificultar la tasca policial. En total, la Guàrdia Civil ha intervingut des d’abril del 2024 uns 139.000 articles falsificats valorats en més de 26 milions d’euros, dels quals més de 31.000 pertanyien a aquesta organització.