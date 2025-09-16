Mor Robert Redford als 89 anys
Segons recull The New York Times, Redford ha mort mentre dormia, però no s'ha especificat la causa
Robert Redford, llegendari director i actor protagonista de films com 'El cop', 'Memòries d’Àfrica' o 'Dos homes i un destí', ha mort dimarts a la matinada a la seua casa d’Utah (Estats Units) als 89 anys.
La seua mort, a les muntanyes dels afores de Provo, va ser anunciada en un comunicat per Cindi Berger, directora executiva de l’empresa de publicitat Rogers & Cowan PMK. Segons recull The New York Times, la publicista va confirmar que Redford havia mort mentre dormia, però no va especificar la causa.
Fundador del Festival de cine de Sundance i guanyador de tres premis Oscar, entre ells el premi honorífic de l’Acadèmia de Hollywood a tota la seua carrera que va rebre el 2002, la filmografia de Redford inclou títols com 'La jauría humana' (1966), 'Dos homes i un destí' (1969), 'El candidat’ (1972), 'El cop' (1973), els 'Els nostres anys feliços’ (1973), 'Els tres dies del còndor' (1975) o 'Tots els homes del president’ (1976) o 'Gent normal’ (1980), el seu debut com a director amb qui va guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula i millor direcció.