Clotilde Martos, usuària de Caser Residencial, celebra el centenari
Familiars, amics i professionals de la residència Caser Residencial, al barri de Balàfia, es van reunir ahir per celebrar el centenari de la usuària del centre Clotilde Martos. L’afortunada va posar en una foto de grup amb els seus familiars i el tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, així com amb treballadors del centre residencial. Va rebre un ram de flors així com la Medalla Centenària de la Generalitat com a homenatge a la seua trajectòria vital. Martos també va compartir la celebració amb altres companyes de la residència.
Segons l’última estadística d’Estimacions de Població publicada per Idescat, a les comarques lleidatanes residien 198 centenaris en el primer semestre de l’any. Aquesta xifra no ha parat de créixer en els darrers anys, amb un increment del 29% en els últims cinc. Per sexes, més del 80% de la població centenària de la província de Lleida són dones.