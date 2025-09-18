La tardor arriba amb pluges i una caiguda de les temperatures a Lleida
L’equinocci portarà tempestes intenses i fins 15 °C menys en només dos dies
Dilluns vinent 23 de setembre a les 20:19 hores, començarà de manera oficial la tardor de 2025 amb un canvi meteorològic significatiu. La transició estacional vindrà precedida per un front que començarà a afectar al país des de diumenge, implicant xàfecs i tempestes de considerable intensitat que escombraran el territori d’oest a est, provocant un notable descens tèrmic a Lleida que marcarà el final definitiu de l’estiu.
Aquests dies el temps es manté tranquil, sense previsió de precipitacions per a dijous i divendres. Tanmateix, l’escenari canviarà radicalment durant l’últim cap de setmana estival. Per a dissabte ja s’anticipen alguns xàfecs en zones costaneres i prelitorals, encara que d’escassa importància, mentre que la situació es complicarà notablement durant diumenge, quan les pluges guanyaran intensitat especialment a partir del migdia.
Segons els models meteorològics actuals, diumenge al matí transcorrerà majoritàriament sense precipitacions, però la situació es deteriorarà progressivament des del migdia. Els xàfecs afectaran inicialment a l’interior peninsular i litoral sud, per posteriorment estendre’s a la resta del territori durant la tarda i nit. Les previsions indiquen que algunes tempestes assoliran forta intensitat amb acumulacions de 20 o 30 litres per metre quadrat en períodes de vint o trenta minuts, podent ser superiors especialment a les comarques de Girona durant les últimes hores del dia.
De temperatures estiuenques a valors tardorals en pocs dies
El contrast tèrmic serà un dels aspectes més destacats d’aquest canvi estacional. Durant els últims dies, els termòmetres han registrat valors típicament estiuencs, amb màximes oscil·lant entre els 30 i 35 graus a nombroses zones de l’interior peninsular, assolint fins i tot els 30°C a les valls pirinenques. Avui mateix, a la plana de Lleida s’han registrat 35°C, mentre que localitats com Puigcerdà, Sort i Vielha han arribat als 29°C, temperatures aproximadament 10 graus per sobre de l’habitual per a aquestes dates.
Aquest patró tèrmic experimentarà una lleugera moderació durant dijous i divendres, amb un descens una mica més perceptible dissabte, tot i que encara amb valors que recordaran clarament a l’estiu. Tanmateix, diumenge marcarà l’inici d’un descens tèrmic més pronunciat, amb màximes que només assoliran puntualment els 30°C i que retrocediran de manera més evident durant la tarda amb l’avanç de les precipitacions.
La veritable transformació arribarà amb l’inici de la propera setmana, quan la majoria de les temperatures màximes se situaran en una forquilla entre els 15 i 20 graus, amb valors fins i tot inferiors a les valls pirinenques. Com a única excepció, dilluns, afavorit pel vent de nord-oest (mestral), el litoral tarragoní podria atansar-se o fins i tot assolir els 25°C. A partir de dijous, però especialment divendres, s’espera una recuperació tèrmica gradual encara que mantenint-se en valors moderats per a finals de setembre.
Un canvi brusc en el patró meteorològic
Aquest canvi de patró meteorològic suposarà passar de temperatures superiors al normal durant aquesta setmana a valors per sota de l’habitual a finals de setembre. En termes concrets, si aquest dijous a 1.500 metres d’altitud les temperatures estan uns 6 o 7 graus per sobre de l’esperat per a aquestes dates, per a dimarts se situaran aproximadament 4 o 5 graus per sota dels valors normals, confirmant així una transició d’un ambient plenament estival a un altre de clarament tardoral.
Les tempestes que acompanyaran aquest canvi de temps persistiran durant dilluns, especialment en la primera meitat del dia, coincidint amb l’entrada de vents del nord que accentuaran el descens tèrmic justament el dia de l’equinocci de tardor.
L’equinocci de tardor: un fenomen astronòmic que marca el canvi estacional
L’equinocci de tardor, que aquest 2025 tindrà lloc exactament a les 20:19 hores del dilluns 23 de setembre, representa el moment astronòmic en què el Sol creua l’equador celeste, fent que el dia i la nit tinguin pràcticament la mateixa durada a tot el planeta. A partir d’aquest punt, els dies se n’aniran escurçant progressivament fins arribar al solstici d’hivern al desembre.
Aquest fenomen astronòmic ha marcat tradicionalment l’inici de la tardor meteorològica, encara que des del punt de vista climatològic, els meteoròlegs solen considerar que la tardor meteorològica comença l’1 de setembre. Tanmateix, aquest any 2025, l’arribada astronòmica de la tardor coincidirà gairebé perfectament amb un canvi meteorològic significatiu, alineant així ambdós calendaris.