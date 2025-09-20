ASSOCIACIONS
Acudam: mig segle d’inclusió al Palau d'Anglesola
L’entitat de suport a persones amb discapacitat inaugura al Palau una exposició que recorrerà vint-i-dos municipis. Un repàs de la història de la institució que busca implicar veïns i joves
La zona d’accés a l’escola de primària del Palau d’Anglesola és el primer escenari elegit per a l’exposició fotogràfica amb la qual l’associació Acudam celebra el seu 50è aniversari. La mostra repassa, en imatges i textos, l’evolució de l’entitat des dels seus orígens als anys 70 fins a l’actualitat. Aquesta associació de Mollerussa que acompanya projectes de vida de persones amb discapacitat compta, des del juny, amb nova presidenta: Enriqueta Sala. Durant l’acte, va explicar que la mostra visitarà vint-i-dos municipis de la comarca i localitats properes. “Volem que tota la ciutadania ens conegui”, va afirmar, “i que participi en el futur de l’entitat”.
Sala va destacar que, a més de l’exposició, s’organitzaran tallers per a escoles i instituts. “El nostre objectiu és sensibilitzar nens i joves sobre la diversitat i la inclusió”, va afegir. La presidenta va insistir que el projecte busca obrir-se a la comunitat: “Volem que els usuaris participin en la vida dels pobles, en les festes i en les activitats locals. Que estiguin integrats a la societat.”
L’alcalde del Palau d’Anglesola, Francesc Balcells, va agrair que la mostra s’estrenés al seu municipi i va posar en relleu la tasca de l’entitat: “Acudam acompanya projectes de vida. Fa mig segle que ens fa de mirall i que ens ajuda a ser millors persones.”
També va intervenir-hi el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, que va subratllar el paper de l’associació com a referent al Pla d’Urgell: “Aquesta exposició és un homenatge a les famílies, professionals i usuaris que han fet possible aquests 50 anys.”
L’acte va acabar amb l’obertura simbòlica de l’exposició, en la qual van participar autoritats, usuaris i famílies.
El programa d’activitats d’Acudam per al cinquantè aniversari es prolongarà fins a l’abril de l’any que ve, amb actes en diferents municipis, xarrades, tallers i propostes de participació ciutadana. “Els reptes no s’acaben mai”, va apuntar Sala, que va recordar que l’entitat continua adaptant-se a noves necessitats, com l’augment de casos de salut mental. “Volem continuar sent un referent en inclusió social durant el pròxim mig segle.”