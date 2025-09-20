CERTAMEN
Els titelles inauguren l’Obert del Centre Històric de Lleida
Ahir es va iniciar la 16a edició del festival del Centre Històric de Lleida amb un espectacle al carrer. Una infinitat d’activitats durant tot el cap de setmana al Barri Antic
Ahir es va iniciar a Lleida una nova edició de l’Obert del Centre Històric, una iniciativa que ja porta 16 edicions i que pretén visibilitzar la zona del nucli antic de la ciutat, fomentant així les activitats culturals per a tota la família i promovent la desestigmatització del barri. Durant aquest cap de setmana del 19, 20 i 21 de setembre es portaran a terme diverses propostes per a tots els interessos, que aniran des d’espectacles per als més petits fins a caminades pel barri o xarrades culturals a l’aire lliure. Els punts de la ciutat on s’ubicaran totes les activitats seran, principalment, a la zona Ereta, que engloba la plaça de l’Ereta, carrer Cavallers i voltants, a la plaça del Dipòsit, a la zona del Turó i també a la plaça Cervantes. Tots s’ompliran de moviment a partir de les 9 h del matí fins les 22 h de la nit, amb propostes pensades per a tota mena de públics. Ahir a la tarda va tenir lloc l’esdeveniment inaugural d’aquest cap de setmana de l’Obert del Centre Històric a la plaça Cervantes, amb la presència de l’alcalde Fèlix Larrosa, que va participar en els jocs i es va mostrar orgullós que iniciatives com aquesta es portin a terme a la ciutat.
Durant l’acte es van fer diferents activitats per a nens i adults i fins i tot hi va haver un espectacle amb titelles per donar per iniciat el cap de setmana de l’Obert.
La programació, que es pot consultar de form a íntegra al web de la Paeria, continuarà durant avui i demà amb visites guiades a espais patrimonials del centre històric, música en directe i més propostes que conviden la ciutadania a redescobrir el cor de Lleida.
Afectacions al trànsit de la ciutat
ui dissabte el carrer Sant Martí estarà tallat des de les 8 fins a les 2 h, la zona de la Panera des de les 13 h a les 2 h, el carrer dels Obradors de 8 a 22 h i la de Lluís Besa de les 19 h a les 23 h. Diumenge tampoc no es podrà circular per ronda Sant Martí de les 9 h a les 15 h, igual que el carrer Lluís Besa i la plaça de l’Ereta.