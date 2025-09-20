FUNDACIÓ
El Mamapop rememora les festes dels anys seixanta
Nova edició a la Llotja amb tres dates al novembre i una altra al gener
La Llotja de Lleida tornarà a vibrar aquest novembre contra el càncer de mama amb una nova edició del Mamapop, l’espectacle solidari que aquest any celebra l’11a edició amb un nou format, una festa inspirada en la dècada dels 60 i en la qual es versionaran alguns dels èxits d’artistes com Nino Bravo, Jeanette o Julio Iglesias, entre altres. Tots aquests clàssics del pop espanyol comptaran amb l’acompanyament de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell, que actuarà a l’escenari de la Llotja juntament amb un equip de més de 50 professionals sota la direcció artística de Josep Maria Bossa i la direcció d’Alfons Pérez.
Fa més d’una dècada que el Mamapop recapta fons per a la investigació del càncer de mama, i en les edicions anteriors va aconseguir un total de 374.000 euros destinats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Lleida (IRBLleida). Com cada any, la iniciativa compta amb el suport de l’ajuntament i de la Diputació, així com d’entitats privades com l’Obra Social La Caixa, una de les principals patrocinadores.
Durant la roda de premsa al Parador de Lleida per presentar la nova edició, el fundador del projecte, Manel Simon, va destacar que aquesta festa serà “un xou trencador, amb una producció artística i musical de primer ordre que fascinarà el públic”.
Representants institucionals de la ciutat, com la tinenta de la Paeria Carme Valls, van posar en relleu la generositat dels lleidatans, “que sempre responen en qüestions solidàries”. També van ser presents a l’acte el director de l’IRBLleida, Diego Arango, Digna de Torres, presidenta d’ADIMA Lleida, i Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació i alcalde de Torre-serona, localitat que cedirà la sala de ball del poble per fer l’últim assaig general del Mamapop.
Els espectacles que conformaran aquesta nova edició tindran lloc els dies 28, 29 i 30 de novembre i el 10 de gener de 2026, just després de Nadal. Les entrades es poden adquirir a través de la seua pàgina web o presencialment a l’escola de música L’Intèrpret i a l’Inlingua.