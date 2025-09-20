Mil km en bici per recolzar Down Lleida
L’associació Down Lleida i la iniciativa solidària Marxa a Marxa, impulsada per empleats i col·laboradors de l’empresa lleidatana Serveto, van presentar ahir el documental En nom d’ells. L’audiovisual recull l’experiència del repte ciclista solidari que aquest any arriba a la quarta edició i que ha unit Lleida i Lausana, a Suïssa. Un equip de nou ciclistes ha recorregut més de 1.000 quilòmetres amb bicicleta per donar visibilitat a la tasca de Down Lleida. En anteriors ocasions aquesta iniciativa va donar visibilitat a Aspamis i Afanoc.