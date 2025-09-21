TEMPORAL
Forts xàfecs al Pirineu i Protecció Civil manté l'alerta d'Inuncat
Es registren precipitacions d'entre 30 i 50 litres al Pallars i l'Alt Urgell a causa de les tempestes
Els xàfecs intensos descarreguen aquest matí de diumenge al Pirineu amb registres d'entre 30 i 50 litres en nombrosos punts del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell.
Les tempestes es concentren al quadrant nord-occidental del país i s'estenen per la meitat nord del país, acompanyats d'abundant activitat elèctrica. Destaquen els 48,7 litres de la Pobla de Segur (22,3 dels quals caiguts en només 30 minuts), els 43,7 litres de Tremp o els 40,8 litres de Lladurs, segons les estacions del Meteocat.
Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges fortes a pràcticament qualsevol punt de Catalunya i recorda la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'exterior.
Segons les últimes actualitzacions, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 12 trucades relacionades amb les pluges, especialment del Berguedà, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.
Les previsions apunten que les tempestes seran especialment intenses al Pirineu, comarques centrals, interior de Girona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de les 08.00 hores del matí d'aquest diumenge i fins a migdia, es preveuen precipitacions d'intensitat forta que poden superar els 20 litres en 30 minuts, especialment a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, així com a la serralada prelitoral del Camp de Tarragona. A partir del migdia i fins a les 20 hores, es preveuen intensitats de fins a 40 litres en 30 minuts a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. En paral·lel, a la resta de Catalunya també podrà ploure amb intensitat i es podrien superar els 20 litres en 30 minuts a nombrosos punts del país.