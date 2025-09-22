CERTÀMENS
Una carabassa de 960 quilos, ‘reina’ a la fira de Sidamon
L’exemplar, de Rubén Mendi, la peça més pesant de la història del certamen
Una enorme carabassa de 959,5 quilos conreada per Rubén Mendi, de Valtierra (Navarra), va ser la gran guanyadora de la quarta edició de la Fira de la Carabassa Gegant de Sidamon. Encara que no es tracta del rècord català (que segueix en mans d’un cultivador de Corbera d’Ebre amb 1.025 quilos), la peça és la segona més gran d’Espanya aquest any i una de les cinc o sis més grans del món. D’altra banda, és la més pesant mai presentada en el certamen del Pla d’Urgell. El rècord mundial actual l’ostenta el nord-americà Travis Gienger, amb una carabassa de 1.246,9 quilos presentada en el World Championship Pumpkin Weigh-Off de Half Moon Bay el 2023.
Malgrat l’amenaça de pluja que va obligar a canviar la ubicació, traslladant l’esdeveniment de la zona de la Pineda a la pista coberta, la cita a Sidamon va congregar nombrosos visitants, paradistes i cultivadors de tot Espanya i fins i tot de l’estranger.
Sergi Balcells, organitzador del certamen, va destacar l’“esforç dels voluntaris i la resposta del públic”, que van omplir el recinte i van aplaudir la tasca dels agricultors. “Cada vegada venen més cultivadors i de més nivell. Moure una carabassa de gairebé una tona no és fàcil, però ho fan per poder compartir-la aquí. Per a nosaltres és un orgull”, va assenyalar.
Participació internacional
La fira va comptar amb una desena de carabasses gegants, a banda de síndries de més de 80 quilos, i va reunir noms de referència en el cultiu d’hortalisses gegants com els germans Patton, que ostenten un rècord personal de 1.200 quilos. També hi va participar el sud-africà Wykus Lamprecht, en la seua primera visita a Catalunya, que va assegurar que s’emporta “una experiència molt positiva” i que utilitzarà llavors catalanes en la seua pròxima temporada.
Amb cada edició, el certamen atreu més públic i competidors i els organitzadors confien a continuar creixent. “És com la nostra Champions League”, va resumir Balcells, que ja pensa en la pròxima edició i a batre noves marques.
El guanyador d’aquesta edició, Rubén Mendi, es va mostrar emocionat pel resultat. “Guanyar a Sidamon per a mi ha estat molt bonic. Porto venint des del primer any i mai havia pogut portar una carabassa. Aquest any he aconsegui portar-n’hi una de gran i tancar una temporada fantàstica”, va explicar.