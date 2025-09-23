DEMOGRAFIA
Baixa la natalitat de nou a les comarques de Lleida amb 1.794 naixements en set mesos
Amb un descens del 20,4% en una dècada
Les comarques lleidatanes han tornat a registrar un nou descens en el nombre de naixements. Segons l’última estimació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicada la setmana passada, fins al mes de juliol del 2025 van nàixer 1.794 nadons davant els 1.822 del mateix període de l’any passat, fet que suposa una caiguda de l’1,53%. Si es compara amb fa deu anys, la caiguda de la natalitat arriba al 20,4% a la província de Lleida.
Només el mes de juliol d’aquest any es van registrar 254 naixements a la demarcació, una xifra que va tornar a repuntar després de dos mesos de descensos, el juny i el maig. Tanmateix, continua sent inferior a la del mateix mes de l’any passat, quan van nàixer 268 nadons.
Així mateix, les dades de l’INE mostren també un canvi en l’edat de les mares. En el cas de les que tenen 50 anys o més, encara que és una xifra molt baixa, amb quatre fins al juliol d’aquest any, que s’ha duplicat respecte a fa deu anys. També augmenten les que tenen fills a partir dels 40, mentre que descendeixen entre les més joves. En els set primers mesos d’aquest any, van donar a llum 29 joves de 15 a 19 anys, una xifra d’edat que va registrar 50 mares el 2015. Entre les mares de 25 a 29 anys, la xifra s’ha reduït un 24,5%, i entre les de 30 a 34 anys, un 24,4%.
Segons les dades provisionals de l’INE, l’any passat hi va haver 3.159 naixements a la província de Lleida, 50 més que el 2023, any que va marcar la xifra més baixa des del 1998. La demarcació encara és lluny del nombre de naixements comptabilitzats abans de la pandèmia de la covid, amb 3.485 el 2019.
D’altra banda, l’INE també va publicar les dades de mortalitat i fins a la setmana 35 d’aquest any (fins al 31 d’agost) van morir 2.889 persones a les comarques lleidatanes, un 0,17% menys que en el mateix període de l’any passat. Concretament en la setmana 35, van morir 63 persones, de les quals 50 tenien 70 anys o més.
Gairebé 59.000 naixements menys que fa deu anys
El nombre de naixements en els primers set mesos de l’any en el conjunt de l’Estat va ascendir a 182.818, la qual cosa n’implica 687 més que en el mateix període del 2024, però gairebé 59.000 menys que fa una dècada, segons l’última estimació mensual publicada per l’INE. A Catalunya, els naixements van augmentar un 0,15% en aquest període.
Pel que fa a les defuncions, fins al juliol han mort 263.749 persones, 2.665 més que en el mateix període del 2024. A Catalunya, hi va haver un increment del 0,42%. Des del 2019, el nombre de defuncions s’ha anat incrementant amb el punt àlgid el 2020, any de la pandèmia, amb 299.541 decessos, i el 2022, amb 280.348 defuncions. L’any 2023 va ser el que va registrar una xifra més baixa de traspassats dels últims set anys.