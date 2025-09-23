Configura les notícies de Google per seguir totes les publicacions del diari SEGRE
Amb un simple clic pots seguir tota l'actualitat de la província de Lleida
Sabies que pots seguir el diari SEGRE a Google a través de Discover? Es tracta d'una eina que utilitzen milions de persones per informar-se cada dia del que passa al seu voltant. La principal novetat d'aquesta nova versió és poder seguir als teus mitjans preferits, així que t'expliquem com pots seguir al SEGRE per assabentar-te sempre de les millors notícies de la província de Lleida.
Personalitzar l'experiència a Discover i perquè apareguin les notícies del diari SEGRE és molt fàcil: tan sols has de prémer aquest botó d'aquí i clicar a "seguir a Google".
Així de senzill. És totalment gratuït i d'aquesta manera estalviaràs temps a l'hora de buscar les notícies que més t'interessen.
Què és Google Discover?
Discover és l'eina de Google que recomana notícies i altres temes segons els gustos de cada usuari. Si tens Android, el trobaràs a l'esquerra de la pantalla d'inici del teu mòbil. I, tant si tens Android com iPhone, es troba sempre a la pantalla d'inici de Google Chrome i a l'app de Google, que en cas de tenir iPhone, es poden descarregar a la Apple Store.
A més a més, ens pots seguir a la APP de SEGRE (tant a Android com a iPhone), a la nostra comunitat de Whatsapp, a la comunitat de Telegram, a Twitter, a Threads, a Facebook i a Instagram per no perdre't les últimes notícies de la província de Lleida.