SALUT
El “privilegi” de salvar vides
La Llotja acull la 22a edició de la Marató de Sang de Lleida per revertir la caiguda de donacions durant l’estiu. Crida als joves perquè s’afegeixin a aquest gest altruista
La Llotja acull, ahir i avui, la 22 edició de la Marató de Sang sota el lema Som el que fem, amb l’objectiu de revertir la caiguda de les donacions de sang i plasma registrada durant les vacances d’estiu, que ha estat d’un 20%. La previsió és que més de 600 persones s’afegeixin al “privilegi” de salvar vides. Una cita solidària que és possible gràcies a l’Associació de Donants de Sang del Segrià i del Banc de Sang i Teixits de Lleida. A mitja tarda d’ahir, ja havien donat 200 persones.
La presidenta de l’entitat, Teresa Mayoral, va destacar que aquest estiu “hi ha hagut una baixada important de les donacions” i va recordar que “hi ha persones que viuen i depenen del tractament de plaquetes i, per tant, és essencial que la gent doni”. Sobretot, aquest any se centren a captar donants joves, amb la implicació d’entitats esportives. En aquest sentit, va assenyalar que l’edat mitjana dels donants se situa entre els 40 i els 50 anys.
De fet, la imatge de la campanya se centra en Carles Ruiz, un jove donant de Lleida molt implicat en la donació de sang, plasma i plaquetes, que ahir va animar a afegir-se a aquest gest altruista. “És molt senzill, no fa mal i, a més, et tracten de meravella”, va assegurar.
Per la seua part, Albet Torra, president de la Federació Catalana de Donants de Sang, va assegurar que cada any deixen de donar 3.000 persones. Així, va dir que “poder donar sang és un privilegi i gràcies a aquest gest no només salvem vides, sinó que ajudem a millorar la salut de les persones”.
En la Marató col·laboren prop d’un centenar d’empreses, entitats i administracions, que han aportat productes per a un sorteig entre els donants i han facilitat que els seus empleats vagin a donar, en horari laboral. La jornada continuarà avui de 10.00 a 15.00 hores i de 16.00 a 21.00 hores.
“Dono perquè a mi m’agradaria poder comptar-hi si ho necessités”
Nerea i Ammiel són dos lleidatans de 22 anys que van donar sang ahir per primera vegada a la seua vida. “Fins ara no podia per salut, però feia molt de temps que volia fer-ho”, va explicar la Nerea. La seua idea és continuar donant sempre que pugui. Per la seua part, l’Esther és una “veterana”, amb 35 anys fent aquest gest altruista. “Si jo ho necessités, també m’agradaria poder comptar amb aquesta donació”, va assenyalar. Tots els donants podran participar en un sorteig de productes i serveis, a més d’una bossa amb obsequis gràcies a la implicació d’empreses, entitats i clubs esportius.